【MHW ICEBORNE 月辰祭攻略】大感謝票SP快刷法 製作阿斯特拉裝備

遊戲動漫
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【MHW ICEBORNE 攻略】踏入2020年Monster Hunter World仍然一直推出新內容，最近就有月辰祭大感謝之宴，過年放假可以有東西刷了。以下整理今次活動新增的超華麗外觀裝備「阿斯特拉」及大感謝票SP入手方法。

華美版Bloodborne宇宙之女

今次和上次萬福之宴的旗袍玩法完全一樣，玩家首先通過登入和解獎金獲得的感謝票來製作「阿斯特拉」套裝防具，然後以其套裝效果「SP票掉落率增加」來賺取感謝票SP，集齊5張大感謝票SP就可以製作全套外觀。

登入就有一張大感謝票，加上每日的獎金會共有4張票，也就是一天內就可以做好整套阿斯特拉防具。

至於防具本身沒什麼可用性可言（按圖放大）

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有了一套阿斯特拉防具後便可以開始刷大感謝票了。最快的方法仍然是捉企鵝任務「捉到胖衣企鵝！」：12區出來往後跑去沈船處捉企鵝那8隻企鵝，如果捉漏了就飛去7區地下冰洞再捉。如果兩人成人幾本上肯定能在20秒內完場，一個人的話也不需要1分鐘。

今次的外觀裝備非常好看，發光+半透明+希臘長裙設計（有些想起Bloodborne的宇宙之女）；更重要是染色範圍是全身，如果選虹色的話就可以當個「人肉幻彩詠香江」了。

另外感謝票SP和大感謝票SP還可以用來製作Master級貓貓裝備、新的武器飾物以及在交貨委託處交換新的家具，有興趣的人就多刷吧。

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