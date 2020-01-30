《鬼滅之刃》熱潮停不了！漫畫發行量突破四千萬2個月增1.6倍

人氣漫畫《鬼滅之刃》官方宣佈了原作系列累積發行量突破了4000萬本！

集英社於近日公佈，人氣漫畫《鬼滅之刃》連同預定2月4日發售的第19卷的預訂數，漫畫(包括電子版在內)發行量突破4000萬本。而《鬼滅之刃》在12月4日公佈發行數字時為2500萬本，其銷量截至現時增長了1.6倍。以1年來計算就是11.4倍增長，而且沒有停下來的跡象！

《鬼滅之刃》在2016年6月發行第一卷漫畫作品，於去年4月至9月在電視上播出動畫，並於今年在舞台上演出真人舞台劇，同時宣佈將發行劇場版。在2018年6月宣佈動畫化時，截至11卷的累積發行量約250萬本，但該作品的受歡迎程度受動畫影響而點燃。

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截至去年4月6日電視動畫播放前，《鬼滅之刃》的總發行量為350萬本（連同4月9日發行的15卷就有500萬本）。至9月播放完結時已發行了1200萬本。大約兩個月後（9月底至12月初）再發行1300萬本，是原來的兩倍以上。今次也是兩個月（12月初至2月初）就上升1.6倍，以驚人的1500萬本的發行數快速增長。

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除此之外，原作動畫OP「紅蓮華」演唱主題曲和主唱的LiSA亦受到熱捧，並在去年的「第70回NHK紅白歌合戰」中首次亮相。

原作動畫OP「紅蓮華」演唱主題曲和主唱的LiSA亦受到熱捧，並在去年的「第70回NHK紅白歌合戰」中首次亮相。（紅白歌合戰擷圖）

《鬼滅之刃》發行量數字（集英社發行） 19年4月6日：350萬本（播放電視動畫時）*截至2月中旬數字 19年9月19日：1200萬本（電視動畫結束） 19年12月4日：2500萬本 20年2月4日：4000萬本

【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

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