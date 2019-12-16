《鬼滅之刃》爆紅有因！日本電視節目分析：JUMP史上最善良的主角

《鬼滅之刃》這四個字已經成功代表了 2019 動漫熱潮，成毫無懸念地打入「日本 2019 Google 熱搜排行榜」第八位，亦是唯一上榜的動漫作品，可見《鬼滅之刃》人氣之高。有見及此，日本電視節目「スッキリ」製作特輯分析《鬼滅之刃》爆紅的原因，以及為什麼能吸引到大量女性粉絲支持。

動畫化的威力

《鬼滅之刃》漫畫早在 2016 年 11 月就已經在《週刊少年 Jump》連載，但等到今年才爆紅，最直接的原因一定是動畫化。由 ufotable 製作，全 26 集的《鬼滅之刃》動畫，以流暢的戰鬥畫面和活用音樂等，成功吸引新的觀眾。第 19 集主角炭治郎首次使用「火之神神樂」的戰鬥，更被粉絲笑稱是「經費之呼吸」。同時，原作漫畫的累積銷量在動畫化後，由 350 萬本（2016 年 11 月-2019 年 4月）增加至 12 月的 2500 萬本，可見動畫化成功把《鬼滅之刃》推上高峰。

動畫化後，漫畫的銷量激增（「スッキリ」節目截圖）

炭治郎的溫柔成為吸引女粉絲的原因（「スッキリ」節目截圖）

吸引大量女性粉絲

每年都有不少作品動畫化，但《鬼滅之刃》的效果如此誇張，可見本身作品有過人之處，才能成功留守粉絲，從而帶動周邊和漫畫大賣。更特別的是，根據節目的資料搜集和訪問，《鬼滅之刃》吸引到大量不同年齡層的女性粉絲，這並非一般《週刊少年 Jump》漫畫可以做到的。而達到這個效果的原因，竟不是動畫的華麗戰鬥，也不只是故事內容吸引，最重要的是炭治郎的溫柔？

那田蜘蛛山篇，鬼被炭治郎「溫柔地」殺死（《鬼滅之刃》動畫截圖）

節目組找來由漫畫連載初期就成為粉絲的藝人「椿鬼奴」，講解當中的原因。她指出炭治郎可能是 JUMP 史上最善良的主角，會為了幫助眼前的人不顧一切，甚至會同情眼前的鬼。同時，也有 30 多歲的受訪女性粉絲表示，看到炭治郎和禰豆子的關係和處處以妹妹著想，就覺得他是好哥哥，自己也希望有這種哥哥。

嚴肅與搞笑平衡，也是成功吸引讀者的地方（《鬼滅之刃》動畫截圖）

筆者作為男性讀者，一般看漫畫也不太喜歡過於正義或偽善的角色，但吾峠呼世晴（作者）筆下的炭治郎，的確沒有一般王道漫畫主角的「正義到離晒地」。雖然炭治郎性格善良憨厚，覺得鬼有善惡之分，但他也能對「惡鬼」毫不猶豫地斬殺，比起盲目斬殺／想用愛感化人的偽善角色更加易接受。加上，作為鬼殺隊一員的炭治郎和變成鬼的妹妹禰豆子，兩人相處時溫馨互動的畫面，為讀者呈現出家人間的浪漫，這亦是女性粉絲喜歡在《鬼滅之刃》中看到的部分。

放大圖看受訪女性喜歡《鬼滅之刃》的原因：

+ 6 + 5 + 4

可愛的禰豆子擊中了很多讀者的心（《鬼滅之刃》動畫截圖）

不只主角有「光環」

《鬼滅之刃》的炭治郎和禰豆子當然是粉絲們首推的角色，但漫畫對其他角色的刻畫也做到非常到位，各個不同背景的角色都有機會擊中讀者的內心。平時膽小懦弱，但關鍵時刻一擊必殺的「我妻善逸」﹑橫衝直撞的美少男「嘴平伊之助」，甚至是最近才交代，不惜一切都要追上風柱哥哥的「不死川玄彌」。每個粉絲都能在《鬼滅之刃》找到自己最愛的角色，成為《鬼滅之刃》在 2019 年登上最熱門動漫的其中一個原因。

放大下圖看《鬼滅之刃》主要角色＋九柱，那一個又是你最喜愛的角色呢？