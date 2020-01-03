《鬼滅之刃》竟屈居第二？網民票選2019年最有趣深夜動畫排名

由GOO RANKING公佈2019年最有趣深夜動畫的排名公佈了，第一位第二位的爭奪令人意想不到！

▼▼▼即睇最有趣深夜動畫1-10位，嬴到鬼滅嘅係...▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

第3位：《擅長捉弄人的高木同學2》(3636票)

《擅長捉弄人的高木同學》在GOO RANKING的2018年最有趣深夜動畫排名為第一位，今次第二季仍有第3位。而作品大多觀眾都為前作的觀眾，所以有一定的人去觀看。

第2位：《鬼滅之刃》(4272票)

《鬼滅之刃》為「週刊少年JUMP」人氣漫畫改編動畫，由4月開始放送到9月講述被鬼殺害家人的少年竈門炭治郎的故事。放送後得到不少的人氣和話題性，電視甚至介紹了作品「社會現象」，得到第2位亦正常。而2020年都會有劇場版推出，雖然未有推出日期，但令人期待。

第1位：《海盜戰記》(5109票)

《海盜戰記》在今次GOO RANKING公佈2019年最有趣深夜動畫的排名得到第一位，作品舞台於維京人活躍的11世紀北歐，講述其中一位傳說中的戰士‧托爾茲的兒子托爾芬，從小在戰場上長大，跟著殺父仇人阿謝拉特不斷追求夢幻之地「Vinland」。

作品由製作《鬼燈的冷徹》《愛在雨過天晴時》的製作公司WIT STUDIO製作，令到作品有一定的品質。

《海盜戰記》由製作《鬼燈的冷徹》《愛在雨過天晴時》的製作公司WIT STUDIO製作，令到作品有一定的品質。（香港漫畫書網提供）

今次投票一共有20477票，投票時間為2019年12月11日至到2019年12月20日。第4名的《進擊的巨人Season 3 Part.2》的得票就已經在2000票以下。

【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO