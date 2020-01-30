【人中之龍7】評價　80小時爆機無劇透　熱血感人又好玩

《人中之龍7》以春日一番繼任主角，更由動作類型大改成回合制RPG，如此大改變可能令不少機迷都抱觀望態度，不知道好不好玩。以下就同大家提供爆機及無劇透評測：

新主角更草根貼地 夥伴羈絆有感情

桐生一馬重情重義、用拳頭解決問題、硬派男子漢、霸氣盡露、背負一切等大家都很熟悉。而春日一番雖然在封面圖上笑得有點奸，但基本上依然是熱血、重情義的好老人。而與桐生最大的分別就是他更加草根、由低做起。而且春日的感情以至臉部表情都比桐生更豐富，雖然他也是有點遲鈍、笨拙及衝動，但慢慢玩下去就會發現春日一番此人的親和力與魅力。春日背後的紋身是「龍魚」，雖然比不上桐生的「應龍」，但更加有少年漫畫，或者他經常幻想的「勇者鬥惡龍」下剋上的感覺，此時的不屈不朽精神也就更加強烈。

春日一番雖然曾有這種奸笑，但在遊戲中其實是王道「勇者」

另一個完美點綴春日一番的就是今集的夥伴系統，5(+1)位同伴全部都各有特色，各自有不平凡的人生與歷史，在遊戲中的主線劇情以及同伴劇情中娓娓道出，而且角色各自的關係圈與設定都很仔細。差不多每位同伴都有血有淚，加上熱血感人的劇情，遊玩時很有投入感。而同伴們的各自互動，在街上的搞笑對話及吐糟等，更是令整個團隊更有一家人的感覺。熱血、感人、搞笑，令筆者在遊玩時有點像看《One Piece》的感覺，是令人回心微笑又滿足。

每一位夥伴都有深入的描寫與設定，與桐生一人英雄很不同

劇情峰迴路轉之餘 合情合理熱血感人

玩《人中之龍》最令人擔心的便是劇情，因為受過《人中之龍6》的「洗禮」，大家對於逆轉全壘打但又不太合理或令人反應的展開已嗤之以鼻。而來到今集《人中之龍7》，玩畢整個遊戲筆者可以說劇情是非常精彩的。恆例的「逆轉」合情合理之餘，意想不到的展開也不少，亦沒有令人感到不快或「為逆轉而逆轉」的地方。今次的劇情除了黑道的明爭暗鬥之餘，更帶入了更多政治元素，從地底泥生活爬上來突破規範，也令筆者想起一點《銀魂》的四天王篇，相當有感。如上文所說，《人中之龍7》的劇情很熱血又很感人，再加上共同進退夥伴的故事，整體完整又令人滿意。

今集加入不少政治元素，有部份亦令港人玩到百般滋味在心頭

RPG 戰鬥招式夠搞笑 系統不錯但未夠深度

戰鬥系統方面，今集由動作轉為回合制RPG，如此大膽的改動大概是想突出遊戲的主軸，讓每位夥伴的重要度提高，而不是歷代的 One Man Army。而此 RPG 更帶著「職業」這個系統，可以轉職成占卜師、男公關、發牌員等，配上與別不同的搞笑招式。加上春日一番的「勇者鬥惡龍」式幻想，在現實的基底下帶來很多搞笑的衝擊。

角色職業、敵人、極技招式以至「召喚獸」都很脫線搞笑

不過外表雖好，但RPG的系統就略嫌不夠深入。遊戲的招式只分有類別、攻擊力、範圍及效果，很多時學了數十招式，但其實用來用去的也是部份強招或MP性價比高的招式，針對敵人的弱點來選擇並重覆使用。戰略上的變化，以至BOSS戰的對策等都略為單薄，在有強力武器或等級壓制時更顯單調，對比起同是回合制RPG如《八方旅人》、《PERSONA 5》、《Alliance Alive》等，深度是不太足夠。幸而此作加入了指令系統，除了出極技時的連打或看準時機三角，還有看準敵人攻擊判定發生前一刻按鍵的「JUST GUARD」系統，在面對一些連續攻擊時更可以像「Street Fighter 3.3」那樣連續 Blocking，增加了戰鬥的樂趣，挽回了一些分數。

面對大招或連續判定看準 JUST GUARD 相當好玩，像玩天之痕裝了洞察光環

內容豐富支線爆笑 高耐玩度令人滿足

被玩家笑稱業界「最環保」的工作室，令大家玩神室町不知玩了多少次，終於在今集《人中之龍7》來到新舞台「異人町」。今次的版圖大之餘，各建築物與內部設計等都製作仔細，用第一身遊覽已經非常有趣。而今集亦有豐富的支線任務，不乏惡趣新奇的，然後又一本正經的在搞笑，令人看得很開心。而出現對答選項時更可先選錯誤又爆笑的答案來看看反應，之後才選正常的答案，盡是樂趣與玩味。此外今集的耐玩度也是奇高，筆者玩畢主線已花了50小時，而之後補完全部支線及玩那一大堆小遊戲又花了30小時。在爆機後更有高難度關卡可以挑戰，而且新增的「打工任務」亦是需要大量作業，耐玩度非常之高。

好多支線任務都好好笑，不少更是承繼舊作情節

今集迷你遊戲也很多，也可以邊做其他事，邊掛著玩蒼天之拳老處機

今集《人中之龍7》無論主角及系統都大革新，尤其是變成回合制RPG，可能令不少喜愛動作的Fans卻步。但玩完後筆者可以斷言此作是意想不到的好玩，雖然RPG方面的確有點不夠深度，但整體的劇情、氣氛、舖排、內容等都是令人非常滿意。原本對春日一番沒有好感，但玩畢遊戲後亦完全改觀，「龍魚」一躍龍門也令人信服，個人覺得是媲美0的傑作。