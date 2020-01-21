【人中之龍7】攻略　大海原考試全證照正確答案（上）

《人中之龍7》的大海原學校有著證照考試小遊戲，合格的話就能提升春日一番的6項綜合能力，一方面可增加異常耐性、增加部份極技的效果，另一方面亦可與女性角色進行對話送禮。以下就提供全考試的正確答案（上）：

大海原學校的證照考試分有21個科目，每個項目其實只有10條問題，所以重考的話很易重覆。因為只需答對3條便合格，所以就算答錯，試多一次就會變得很容易。例外的是最後一項科目「大海原檢定」，是需要5題全部答對才能合格，而題目就是從之前的20科目中隨機選出。而旁邊的豬狩有出售「超集中」及「抱佛腳鉛筆」，一個是可延長思考時間，另一個是可刪除兩個錯誤的答案，不過兩個道具都是一場考試只能用一次。

抱佛腳鉛筆可刪兩個答案，非常有用

全部考完全綜合能力也能大幅提升，極技更有效又可泡女

運動2級

+ 6 + 5 + 4

運動1級

+ 6 + 5 + 4

地下社會學

+ 6 + 5 + 4

伊勢佐木異人町檢定

+ 6 + 5 + 4

動物博士

+ 6 + 5 + 4

SEGA檢定2級

+ 6 + 5 + 4

SEGA檢定1級

+ 6 + 5 + 4

數學2級

+ 6 + 5 + 4

數學1級

+ 6 + 5 + 4

時尚教主

+ 6 + 5 + 4

之後的證照考試：【人中之龍7】攻略 大海原考試全證照正確答案（下）