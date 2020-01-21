【人中之龍7】攻略　大海原考試全證照正確答案（上）

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《人中之龍7》的大海原學校有著證照考試小遊戲，合格的話就能提升春日一番的6項綜合能力，一方面可增加異常耐性、增加部份極技的效果，另一方面亦可與女性角色進行對話送禮。以下就提供全考試的正確答案（上）：

大海原學校的證照考試分有21個科目，每個項目其實只有10條問題，所以重考的話很易重覆。因為只需答對3條便合格，所以就算答錯，試多一次就會變得很容易。例外的是最後一項科目「大海原檢定」，是需要5題全部答對才能合格，而題目就是從之前的20科目中隨機選出。而旁邊的豬狩有出售「超集中」及「抱佛腳鉛筆」，一個是可延長思考時間，另一個是可刪除兩個錯誤的答案，不過兩個道具都是一場考試只能用一次。

抱佛腳鉛筆可刪兩個答案，非常有用

全部考完全綜合能力也能大幅提升，極技更有效又可泡女

運動2級

+6
+5
+4

運動1級

+6
+5
+4

地下社會學

+6
+5
+4

伊勢佐木異人町檢定

+6
+5
+4

動物博士

+6
+5
+4

SEGA檢定2級

+6
+5
+4

SEGA檢定1級

+6
+5
+4

數學2級

+6
+5
+4

數學1級

+6
+5
+4

時尚教主

+6
+5
+4

之後的證照考試：【人中之龍7】攻略　大海原考試全證照正確答案（下）

【人中之龍7】攻略　大海原考試全證照正確答案（下）
【人中之龍7賺錢攻略．3分鐘賺300萬】簡單任務直做變二千萬富豪
【七龍珠Z 卡卡洛特Kakarot攻略】靈魂紋章講解 快速提升好感度
【PS4 攻略】《七龍珠Z 卡卡洛特》攻略：早期心得 戰鬥篇
唔只PS5？傳Sony將同步公開PSVR2　二代將會升級……
《龍珠Z卡卡洛特》名場面重現眼前超感動！細數經典龍珠遊戲
獨立遊戲主動放「海盜灣」任人免費下載　銷量不跌反爆升四倍
Minecraft神人花N年砌出超像真東京夜景！完美還原東京鐵塔等地標
桃乃木香奈轉行做 coser？超高質還原《NieR》2B　蒙眼造型最高！
玩家評選過去10年十大最佳遊戲　年代冠軍今年會出續集超期待
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。