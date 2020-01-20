【人中之龍7賺錢攻略．3分鐘賺300萬】簡單任務直做變二千萬富豪

遊戲動漫
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《人中之龍7》雖然初期極貧窮，但是很快就有很多賺大錢的方案，其中一個初中期最好賺的便是玩經營小遊戲，以下同大家說明：

當主線踏入第五章的中後期，便會自動進行支線任務15「異人町的容身之處」，解鎖「一番製菓」的經營小遊戲。經營的資金雖然與主角的持有資金是獨立，但是當進行完「股東大會」後，春日一番將可根據公司排名而取得董事報酬。這個報酬初期只有幾萬元，但是只要提升到第一名，按一次四期約3分鐘便可賺300萬之多，而且一直玩到第一名時，累計已可賺取到一千萬至二千萬的報酬。此外，經營遊戲還有極多好處：

經營非常易玩，而且能夠一直線玩到尾，報酬超豐富

攻略經營遊戲的好處：

到達第1名時累計取得接近二千萬報酬（視乎周數）

到達第1名時，每按3分鐘便可賺到300萬

取得極技，3招「鈔票摑打」

取得極技「以錢服人」

取得極技「人造衛星的精髓」，全體超強力攻擊

取得同伴「鐮瀧繪梨」

鐮瀧繪梨簡單升到絆MAX，學得合體絆技「兇猛雙拳的精髓」

玩經營打入一百位內時鐮瀧繪梨會加入隊伍，在有成員因劇情離隊的時候極之有用

按4期就會有一次「股東大會」，奪冠後只需每3~4分鐘就有300萬收入

「人造衛星的精髓」能對全體打出極大傷害，超強勁

經營遊戲上第一名心得（圖文說明）：

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