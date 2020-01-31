【多圖】乃木坂46與田祐希全新寫真集　很多害羞照片展現大人一面

日前公開了乃木坂46成員与田祐希（與田祐希）將在3月10日發售的第二本個人寫真集『無口な時間』的標題及各版本封面照。將在2020年5月滿20歲的她，本作是睽違兩年的個人寫真集，將10代（10~19歲）最後那可愛又美麗的身影完整記錄下來。

外景到訪意大利的西西里島及米蘭拍攝，包含在海邊、海中的泳裝攝影、是被粉絲戲稱為「野孩子」的与田相稱的大自然舞台。同時也前往時尚之都米蘭，在時尚的街道上漫步、吃著好吃的食物、逛街購物，還嘗試用英文跟當地人搭話，在外景有限的時間內，好好體會意大利美麗的街道、文化、時尚等，甚至挑戰了大膽內衣照，首次前往歐洲的与田，本作可以看見兩年的成長後那獨特的魅力。

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對於本作標題『無口な時間』（安靜的時間）与田祐希表示自己一個人相處的時間較多，因為相當喜歡這種時刻，所以『無口な時間』這個標題非常切合自己個性。雖然是透過靜態的照片而不是語言，但因為是包含著豐富的感情進行攝影，在不說話的時間是在思考什麼這種事，如果能透過照片一一傳達出來就好了。

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而封面部分為四個版本，包括通常版、セブンネット（7-11 net）限定版、楽天ブックス限定版及HMV＆BOOKS online限定版。其中セブンネット限定版封面是在米蘭的街上攝影、用完晚餐後回到飯店卸妝準備睡覺的樣子，是一張穿著細肩帶睡衣趴在床上小露性感的模樣。楽天ブックス限定版是在意大利進行歷時一週的攝影後，最後一天早晨在飯店拍攝的照片，而HMV＆BOOKS online限定板則是黑色內衣配上白色T-shirt，作在窗邊露出香肩的成熟模樣。對於這些封面照片她也表示因為這本是自己10代最後的寫真集，雖然有很多讓自己看了害羞的照片，但希望能向大家展現自己大人的一面。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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