眾籌平台爆紅遊戲《Stoneshard》Steam版搶先體驗日公開

俄羅斯的獨立遊戲工作室Ink Stains Games於1月31日宣佈，去年在募資平台上獲得玩家支持Rougelike迷宮RPG遊戲《Stoneshard》將於2月7日在Steam上開放搶先體驗。

在本作中，玩家要扮演一名生活在中世紀的傭兵，在這個飽受戰爭、疾病等災害的世界中率領自己的軍團展開冒險、挑戰存在於世上的各種迷宮。遊戲結合隨機地圖生成與回合制RPG的玩法，玩家不僅要在迷宮中探索打倒未知的怪物以外，還需要與王國內的NPC進行交流，隨著劇情選項的不同，將會引領玩家的隊伍和王國走向不同的結局。

遊戲最大的特色是角色存在「狂氣值」這個特殊狀況，當角色受傷、精神錯亂或生病的時候該數值就會上升，最後導致角色發狂，所以在探索時不僅要注意裝備與能力以外，還要特別留意「狂氣值」的變化；而另一個特徵就是當玩家操作的角色死亡之後就可以讓新的英雄加入，而新加入的英雄會繼承上一位主角的能力值與裝備繼續進行冒險，當玩家覺得快不行的時候不妨冷靜面對死亡，讓新生力軍成為自己的左右手吧。

《Stoneshard》去年在募資平台上獲得玩家支持。（《Stoneshard》遊戲畫面）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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