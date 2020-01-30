【武漢肺炎】《瘟疫公司》熱賣　官方：這只是遊戲但病毒是現實！

英國 Ndemic Creations 開發的模擬遊戲《瘟疫公司》推出已有八年，近日更因為「武漢肺炎」相關疫情，促使其在 Steam/行動遊戲/家用主機等等的銷量再次攻佔榜首，因為不少玩家使用遊戲了解疫情如何傳播與擴散。

策略模擬遊戲《瘟疫公司》，提供與現實世界相似條件的遊戲環境，讓玩家從中創造致命的病毒，透過不同的方式改變病毒株、提昇傳染能力，使遊戲中的全球醫療科學對策無法應對，進而達到感染全世界的終極目標。遊戲設計具備了真實性與教育性，使其被美國疾管預防中心（CDC）以及其他公衛機構所認可。

《瘟疫公司》最早在 2012 年推出後，Steam 工作坊的不少玩家會以現實事件發生的全球疫情為藍本製作 Mod，像是 SARS 冠狀病毒，在工作坊就可以找到不少年份的創作，也有以預言未來爆發為主的劇本，五年前就有中國玩家預想 2020 年再度爆發冠狀病毒疫情，受到玩家前往朝聖「神預言」。

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對此《瘟疫公司》製作者 James Vaughan 特別出面強調「《瘟疫公司》是一種遊戲，但並非科學模型」他指出遊戲推出八年，每當有疾病爆發時，從官方數據可以觀察到有新玩家加入，因為人們想尋求更多能了解疾病傳播以及病毒爆發的複雜性。他呼籲玩家、同時也在官方網站發表公告「請記住，瘟疫公司是一個遊戲，而不是科學模型，當前的冠狀病毒爆發是一個非常現實的狀況，正在影響著許多人。我們始終建議玩家直接從本地和全球衛生部門獲取資訊。」

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武漢肺炎造成中國湖北省境內大小都市以實施封城管制試圖防堵，實際感染人數可能還在攀升中，玩家要有正確防疫概念，過年出遊勤洗手，或者使用外科醫療口罩保護自己。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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