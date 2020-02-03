《鬼滅之刃》我妻善逸聲優下野紘訪台　TiCA2020即場演繹經典劇情

被譽為「年度動畫神作」的《鬼滅之刃》在同步放送結束後人氣依舊不減，木棉花特別邀請為「我妻善逸」配音的聲優「下野紘」，以及動畫製作團隊的核心人物「高橋祐馬」蒞臨台北國際動漫節現場，與台灣粉絲見面同歡。

舞台活動之前與媒體進行了聯訪，下野先生提到最喜歡的《鬼滅之刃》動畫片段是善逸在 17 集中使出「霹靂一閃‧六連」的劇情，戰鬥與後面回憶片段讓他身為聲優有所發揮，也是善逸非常活躍的片段。而在配音中最具挑戰性的部分，除了老是大喊的場面還要詮釋得很有趣以外，最辛苦的是要保持聲音不能因此分岔或乾涸，對下野先生來說也是磨練作為聲優技術的一環。至於怎麼保養喉嚨，大概就是使用特別的發聲法、多攝取水份、泡澡呼吸蒸氣等，尤其是最近更需要小心不要感冒，喜歡吃炸雞的下野先生也不忘歸功他最愛的食物，表示「炸雞的油脂應該也有起到保養嗓子的作用！」

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對下野先生來說，善逸作為一個活躍氣氛的角色，雖然給大家的印象總是很吵雜，但其實他並不只是這樣的孩子，也請粉絲多多關懷他接下來的發展！針對劇場版《無限列車篇》雖然沒辦法搶先透露什麼劇情，不過下野先生提到他當時在試音甄選善逸這個角色時，有演出一段在夢中與禰豆子約會的情節，這段並沒有在電視版中出現，所以也許會在劇場版中看到也說不定......？這部分也請粉絲們好好期待了。對於這次在動漫節的活動，則是感到既興奮又緊張，畢竟是首次來台，不知道粉絲的反應會怎樣，但會期待大家將會在怎樣的時間點高喊禰豆子的名字。

下午兩點半在大會 B 舞台正式進行見面會，一登場下野先生馬上就看到粉絲為他所做的應援扇，一面是說飛機好可怕的善逸、另一面則是炸雞與下野紘本人形象的插圖，也對發起應援的粉絲表示感謝。前一日下野先生已經來到台灣玩得相當開心，拍了許多照片，到九份也吃到了許多美食，甚至喝乾了一整瓶的「紹興酒」，台下粉絲都驚訝下野先生的好酒量。為了服務現場粉絲，高橋製作人現場也帶來了善逸首次使出「霹靂一閃」動畫片段的珍貴製作花絮，以及為主角「竈門炭治郎」配音的聲優「花江夏樹」的問候影片，下野先生表示跟粉絲一樣，是第一次見到這些片段，相當開心。高橋製作人對於兩人一搭一唱的互動更說：「即使是透過影片，花江還是十分有活力，兩人就跟平時在錄音間的感覺一樣，玩得很開心。」同時下野先生也對於主持人肩膀上夾的「間諜麻雀」玩偶非常在意，後來主持人直接讓下野先生夾在自己的肩膀上，馬上就獲得野生啾太郎一隻，此舉動也讓台下粉絲直喊「好可愛！」

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接著談到關於《鬼滅之刃》作品相關的問題時，下野先生表示鬼滅之刃是個描述主角「炭治郎」為了妹妹「禰豆子」踏上滅鬼之路的殘酷故事。而他所飾演的我妻善逸在本作當中是個很吵的角色，經常發出「骯髒的高音」，但也因為善逸在認真時候與平時輕浮的樣子反差極大，為本作增添了許多趣味及魅力。

下野先生表示在甄試演出善逸這個角色時，在營造反差的部份還參考了前輩聲優千葉繁先生的尖叫法，想不到在動畫中，千葉先生正是飾演善逸的爺爺也是師父，名副其實就是真正的師徒。在善逸於動畫第 11 集正式登場時，下野先生詮釋此段劇情因為要不斷大喊，台詞又長，一度令他感到呼吸困難，但高橋製作人當下在配音間外與導演外崎春雄兩人笑得很開心，覺得下野先生配音的善逸一出現，便讓整部作品開始有趣起來了。同時也提到，鬼滅之刃的劇場版《無限列車編》目前正在製作當中，雖然還沒進入配音階段，但還是希望支持本作的粉絲可以持續關注劇場版的消息。

活動進入到配音橋段時，下野先生立刻歛起神色，轉變成十分專注的配音神情，將第 17 集中善逸使出「霹靂一閃‧六連」精彩的戰鬥畫面，與回憶師父的畫面詮釋得真摯動人，現場粉絲也熱烈鼓掌。下野先生表示現場配音令他十分緊張，但是善逸認真起來果然非常帥氣。接著則是精彩的鬼滅小問答環節，經由投影片中的羅馬拼音，請下野先生分別用中文題目推敲出「你要保護我喔」、「請你跟我結婚好嗎」以及「你好可愛」等三題的日文意思，台下粉絲不斷用生動的姿勢提示，幸運地讓下野先生三題都直接猜贏。

高橋製作人也準備了主角聲優群的親簽簽名板，以抽籤與猜拳方式送給現場幸運的粉絲。在一片驚喜的呼聲中，因為下野先生在活動現場非常開心，決定以「昨天喝過的美味紹興酒」為題即興創作詞曲演唱給各位粉絲聽，活動現場立刻一片歡呼。高橋製作人也開心的為粉絲們爭取更多福利，請下野先生用剛才問答題中的「跟我結婚吧」再度高歌，讓下野先生顯露出非常靦腆的神情，經過一番糾結和沉思才順利演唱出來，歌詞中的「只有我才能用心將妳永遠套住，跟我結婚吧！」讓現場粉絲不停鼓掌，在一片歡樂浪漫的氣氛中，全體粉絲與下野先生留下珍貴的合影，也結束這場開心的見面會。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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