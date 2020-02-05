【武漢肺炎】Steam同時上線人數創新高　全因大量玩家停工停學？

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

雖然 Epic Games Store 強勢崛起，但 PC 遊戲社群平台 Steam 服務人數再創新高，根據第三方數據統計網站 Steam DB 聲稱，Steam 同時上線人數突破 1880 萬人，再次超越兩年前的紀錄。

SteamDB 在官方帳號指出， Steam 打破了兩年來同時間線上用戶數的記錄。先前的記錄是 1853 萬記錄用戶，現在 24 小時間的高峰來到 1880 萬人，不過實際上正在玩遊戲的玩家減少了 100 多萬（≈ 580萬 vs ≈兩年前是700萬）。

前次的紀錄是在 2018 年 1 月 14 日，那時明顯因為話題大逃殺遊戲《絕地求生》（PUBG）推出後達到的高峰 1853 萬，那這次又是什麼遊戲造成的呢？目前還沒有明確的指標遊戲，但這次的紀錄與 Steam 上玩遊戲的高峰取相幾乎吻合。

推特上的網友不禁熱議起來「實際正在遊戲的玩家減少的原因是否是大量機器人帳號？」「由於（武漢肺炎）的隔離，許多中國玩家沒事做，難怪記錄飆高，畢竟香港到三月之前都還在停課」，甚至還有玩家貼出了有增加遊戲時數的輔助程式等。的確 Steam 的中國玩家大幅增長是不爭的事實，甚至造成了大量的評論炸彈，但此次再創高峰至少證明 Steam 自 2003 年推出至今，依然最受玩家歡迎的 PC 遊戲平台。

【相關圖輯】地鐵吊環只用手腕抓　最大的敵人是手機　日本醫生分享滴水不漏防病毒大法（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+24
+23
+22
《Butter Royale》食物版食雞！32人對戰仲要真係有得揀用雞！
《魔獸爭霸Warcraft 3》經典重製跌落神壇　玩家劣評為史上最低分
眾籌平台爆紅遊戲《Stoneshard》Steam版搶先體驗日公開
《隻狼》再下一城！玩家票選Steam Awards 2019八項大獎結果公布
遊戲音樂迷喜訊！ Steam將支援原聲帶獨立購買 將有專用收藏庫
【Death Stranding】YouTuber跑步機改造手掣　真正行路Game誕生

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。
【武漢肺炎】Steam同時上線人數創新高　全因大量玩家停工停學？