【武漢肺炎】Steam同時上線人數創新高　全因大量玩家停工停學？

雖然 Epic Games Store 強勢崛起，但 PC 遊戲社群平台 Steam 服務人數再創新高，根據第三方數據統計網站 Steam DB 聲稱，Steam 同時上線人數突破 1880 萬人，再次超越兩年前的紀錄。

SteamDB 在官方帳號指出， Steam 打破了兩年來同時間線上用戶數的記錄。先前的記錄是 1853 萬記錄用戶，現在 24 小時間的高峰來到 1880 萬人，不過實際上正在玩遊戲的玩家減少了 100 多萬（≈ 580萬 vs ≈兩年前是700萬）。

前次的紀錄是在 2018 年 1 月 14 日，那時明顯因為話題大逃殺遊戲《絕地求生》（PUBG）推出後達到的高峰 1853 萬，那這次又是什麼遊戲造成的呢？目前還沒有明確的指標遊戲，但這次的紀錄與 Steam 上玩遊戲的高峰取相幾乎吻合。

推特上的網友不禁熱議起來「實際正在遊戲的玩家減少的原因是否是大量機器人帳號？」「由於（武漢肺炎）的隔離，許多中國玩家沒事做，難怪記錄飆高，畢竟香港到三月之前都還在停課」，甚至還有玩家貼出了有增加遊戲時數的輔助程式等。的確 Steam 的中國玩家大幅增長是不爭的事實，甚至造成了大量的評論炸彈，但此次再創高峰至少證明 Steam 自 2003 年推出至今，依然最受玩家歡迎的 PC 遊戲平台。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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