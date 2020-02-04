《魔獸爭霸Warcraft 3》經典重製跌落神壇　玩家劣評為史上最低分

暴雪（Blizzard）經典即時戰略遊戲《魔獸爭霸3》(Warcraft 3) 的重製版本《魔獸爭霸3：淬鍊重生》(Warcraft 3:Reforged) 終於在上周正式推出。然而，由於諸多導致玩家們集體大炎上的原因，讓這款遊戲在玩家之間獲得了極其慘淡的超低評價，而在知名綜合評論網站 Metacritic 的用戶評價更是不斷直直落。到目前為止，已經累積了超過兩萬篇評分，平均分數則創下了歷史新低的「0.5 分」。

《魔獸爭霸3：淬鍊重生》已經在 1 月 28 日正式推出，由於這款「重製版」在畫質上其實並沒有太大的提升，而實際的成品也與暴雪娛樂在 2018 年公開的畫面，以及暴雪當時所標榜的「重新想像經典的即時戰略遊戲」有著顯著的落差。

在《魔獸爭霸3：淬鍊重生》最初公開時，暴雪強調這款重製版將會徹底翻新經典遊戲中的人物模組以及環境，也會妥善利用 Battle.net 平台，為玩家們帶來更加便利的連線功能。

▼▼▼2018年公開的Trailer是這樣的……▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

然而，在實際推出的成品中，當時在 2018 BlizzCon上公開時的「全新過場動畫」卻不見蹤影。畫面中許多視覺上的畫面特效也並沒有出現在正式版的《魔獸爭霸3：淬鍊重生》中。可想而知，這惹火了許多選擇購買《魔獸爭霸3：淬鍊重生》的玩家。到上週六為止，《魔獸爭霸3：淬鍊重生》官方網站宣傳中仍然展示了這個不存在於正式遊戲中的「重製版過場動畫」。

2020年推出時卻是這樣（《魔獸爭霸3：淬鍊重生》(Warcraft 3:Reforged) 遊戲圖片）

除此之外，《魔獸爭霸3：淬鍊重生》目前也仍然缺少了許多 2002 年原版就有的社交系統，像是工會以及天梯等。更糟糕的是，由於原版《魔獸爭霸3》已經正式更新成《魔獸爭霸3：淬鍊重生》的客戶端，所以許多原版遊戲中的社交要素目前都已經無法使用。

另一的導致大量玩家不滿的原因，就是暴雪娛樂表示他們將會選擇保留《魔獸爭霸3：淬鍊重生》中所有玩家自製遊戲模式的一切擁有權。

在這些負面原因不斷浮出檯面之後，許多不滿的玩家都湧入了《魔獸爭霸3：淬鍊重生》的 Metacritic 頁面，並留下了 0 分的最低評價，到目前為止評分的部分已經累計了超過兩萬筆，而留言評論的數量也高達了 9400 多筆負評，導致這款遊戲獲得了「0.5」分的超低分，超越了在 2019 年惡評不斷的三款體育遊戲，《FIFA 20》、《NBA 2K20》以及《WWE 2K20》，創下了該網站 PC 遊戲有史以來最低評價的歷史紀錄。

其中一則給予 0 分的玩家評論也仔細統整了《魔獸爭霸3：淬鍊重生》的許多缺失，內容寫道：

「暴雪我的老朋友…你再次超越了自我。玩家們除了迎接《魔獸爭霸 3》的光榮回歸外，還包含了許多全新的要素，像是： -Bug 和當機問題！ -粗製濫造的動畫以及模組，完全沒有達到你們當初的承諾。 -重複利用的過場動畫，而且幾乎完全沒有任何改動或是重製。 -暴雪選擇保留所有從地圖編輯器中產生的版權所有物，畢竟這是 2020 年的暴雪，當然絕對無法容許另一個類似 DOTA 的搖錢樹跑掉 我想暴雪已經向玩家們證明他們已經完全回不去了，謝謝你們毀掉我最喜歡的遊戲和社群之一。」

至於媒體的評價也不是非常亮眼，以目前來說《魔獸爭霸3：淬鍊重生》在 12 家媒體中獲得了 64 分的平均分數，其中只有兩家給予了正面的評價。

不過就在排山倒海的負評後，一名自稱本作美術外包團隊的匿名員工也跳出來在Reddit論壇上道出辛酸，除了說明外包團隊的難處，也難過作品被罵成這樣。他還進一步指出，當初BlizzCon 的宣傳影片其實是趕工出來的，他們只是拿錢辦事。再加上他們只負責美術，沒有程式等其他部分，所以也不知道為何最後呈現出來的會是玩家不滿意的演出。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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