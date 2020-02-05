PS5登記網開放　售價及首發遊戲消息發布　Sony：PS5 is coming

【PS5 / PlayStation 5傳聞】將於今年（2020年）推出的Sony PS5，除了logo、名字和主機基本功能外，未有更多官方消息。不過Sony突然發布PS5登記網頁，讓玩家取得第一手資訊。

Sony PS5登錄網頁以「PlayStation 5 is coming Launches holiday 2020」，預告PS5會在今年推出。

（SONY）

雖然未有更多PS5資訊，Sony亦明言未準備好全面發布下一代PS，但只要完成網頁提供的登記，每當Sony有PS5新消息，玩家都可以取得最快最新資訊，包括PS5發布日期、價格及首發遊戲陣容等。

登記方法非常簡單，只要登入PS5網頁並按以下步驟，1分鐘內可以完成：

完成登記後，各位玩家就要隨時留意e-mail信箱了。

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PS5售價及新功能詳解

雖然PS5仍未有正式推出日、價錢等官方消息，但其實萬眾期待的PS5近月已有不少情報流出，價錢及新功能都十分矚目，詳情可看以下圖片：（點小圖放大看）

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另外，根據之前消息， PS5將會在2020年12月4日發售，定價499歐元（約4311港元）。

PS5五大硬體功能

PS5兼容PS至PS4遊戲？PSP都支援？

在眾多傳聞中，PS5是否可以向下兼容PS4，甚至是PlayStation系列所有遊戲，最令人關注。Sony官方人員接受日本版「BusinessInsider」訪問時，曾回應兼容問題，詳情可看以下文章：

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