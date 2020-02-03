PS5正式申請命名！超勁硬碟強PS4兩倍？仲有更多新功能？

【PS5 / PlayStation 5傳聞】早前有傳Sony PS5將於2月5日發布，日子愈來愈近，傳聞亦愈來愈多！最新有指PS5改用速度非常快的SSD固態硬碟，容量更達到2TB，是PS4的兩倍，而PS5亦有最終定名！

如合外媒報道，PS5將改用SSD固態硬碟，大大縮短遊戲載入時間，對fans無疑是好消息，終於不用自己買SSD替換了！

↓↓↓ PS5外形未有正式公布，先看看網民的假想設計吧，非常有有創意 ↓↓↓

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還有更重大消息，就是PS5 SSD固態硬碟，容量或達到2TB。若屬實，相比PS4最高只有1TB容量（不算限量版PS4 Pro 500 Million，此版本配備2TB硬碟），PS5容量升幅相當驚人。

不過，雖然有2TB容量，但隨着4K甚至8K推出，遊戲容量只會愈來愈大， 2TB容量未知是否足夠應付。而且2TB SSD固態硬碟目前價格不算便宜，未知會否影響主機售價。

（資料圖片）

PS5終於有正式命名？

Sony上月初已公布PS5 Logo，而Sony上同繼瑞士聯邦知識產權局（IGE）後，亦獲英國知識產權辦公室（IPO）批准「PS5」商標申請，未來或會再在其他國家和地區申請商標。

相關申請歸類為Class 9，其中包括遊戲機。通過商標，可以更確定Sony新世代主機將叫PS5。

↓↓↓各代PS logo請看下圖（點小圖放大看）↓↓↓

雖然參考PS4情況，從商標申請到正式公布會在短期內發生，但鑑於至今仍未有官方的PS5正式公布日期，故是否如傳聞般於2月5日，即星期三發表，看似不太樂觀。

PS5支援同機8人遊玩？

Sony官方twitter上周上載圖片，圖中有8個手掣及動物的emoji組合，並寫道：「just some friends playing video games（一些好朋友玩電視遊戲）。」有網民推測，可能預示PS5允許同時連接8個遊戲手掣，當然，這仍有待Sony公布。

(Sony twitter)

資料來源：BGR、gamerant

PS5售價及新功能詳解

雖然PS5仍未有正式推出日、價錢等官方消息，但其實萬眾期待的PS5近月已有不少情報流出，價錢及新功能都十分矚目，詳情可看以下圖片：（點小圖放大看）

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另外，根據之前消息， PS5將會在2020年12月4日發售，定價499歐元（約4311港元）。

PS5五大硬體功能

PS5兼容PS至PS4遊戲？PSP都支援？

在眾多傳聞中，PS5是否可以向下兼容PS4，甚至是PlayStation系列所有遊戲，最令人關注。Sony官方人員接受日本版「BusinessInsider」訪問時，曾回應兼容問題，詳情可看以下文章：

PS5真係兼容PS至PS4舊game？Sony有回應 原來PS5仲有超強功能！

PS5新消息：2月推出終極主機連PSP遊戲都玩到？PS4周邊配件可再用

SONY確認PS5傳聞？價錢及首發遊戲陣容2月5日發布？