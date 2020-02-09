《機動戰士高達Extreme VS. MaxiBoost ON》可支援單機雙人遊玩

機動戰士高達對戰遊戲 EXTREME VS.系列最新作，PS4《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》製作團隊透過越洋視訊為玩家揭露新登場機體，並預告將在上市前舉行Beta線上測試。

本作是基於2016年開始營運的街機版本，對無法玩到的玩家來說更是家用主機系列2015年後的最新作，以簡單的射擊格鬥操作重現高達機體之間的炙熱對戰，能夠使用三種「爆發」技能進行攻防，本作收錄36部作品、183台機體參戰，參戰作品從《機動戰士高達》到近年《高達創鬥者 R》鈞收錄，為了這次PS4版的發售，首波新增機體為《高達創鬥者》登場的「超卓渣古」。

製作人千葉旭史、大久保人表示，「超卓渣古」是COST 2000 、擅長射擊的泛用機體，武裝有長程步槍等裝備，被擊墜時會以驚異Boost復活，適合後方支援。包括「超卓渣古」在內，預計共有三台新機體參戰，詳細消息後續揭露。

製作人千葉旭史、大久保人表示，「超卓渣古」是COST 2000 、擅長射擊的泛用機體，武裝有長程步槍等裝備，被擊墜時會以驚異Boost復活，適合後方支援。（《機動戰士高達Extreme VS. MaxiBoost ON》遊戲畫面）

本作機體平衡度上面，是以街機最終更新版進行移植，確保玩家能透夠PS4主機享受到等同的體驗。此外也傾聽玩家需求提案，新增支援單機分割畫面遊玩，讓玩家可以與好友進行離線對戰。PS4版除了對戰模式以外，後續將曝光關於「單機模式」的資訊。

新增支援單機分割畫面遊玩，讓玩家可以與好友進行離線對戰。（《機動戰士高達Extreme VS. MaxiBoost ON》遊戲畫面）

在線上對戰將支援日本以及亞洲甚至全球的跨區對戰，但是因為網路速度品質各區不同，預計將舉辦線上Beta測試來進行調整。對於《EXTREME VS.》系列都以街機移植為主，製作人表示會針對完全主機新作正在進行討論，本次的《極限爆發》暫無PC版本計劃，下一作會考慮玩家需求是否要推出。千葉旭史表示，為了讓玩家可以盡快玩到本作，以及即將到來的線上測試團隊正在日以繼夜的努力中，希望玩家能夠繼續關注本作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO