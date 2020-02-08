【鬼滅之刃】超萌禰豆子！手繪妹妹刷牙連環畫　可愛到心動

《鬼滅之刃》自2019年推出動畫後人氣席捲全球，儘管目前第一季已完結，但也有不少因為動畫而入坑的粉絲們轉追漫畫進度，熱潮依然在不斷延燒中。

除了主角炭治郎個性討人喜歡以外（曾經有日本節目分析他是JUMP史上最善良的主角），他與妹妹禰豆子之間的情感羈絆以及互動也成為人氣來源的一大主因。許多讀者受到禰豆子可愛天真的個性吸引，進而產生了「啊...要是也能有個妹妹就好了」的想法。

台灣人氣繪師空罐王日前在facebook專頁及Youtube發布了「卍☆召喚禰豆子☆卐 沒有妹妹只好自己召喚一個了」的影片，其中他以手繪的方式呈現禰豆子刷牙、漱口的萌樣，並將繪製好的畫作用逐格手法讓禰豆子「動起來」！

空罐王透過他的神之手，花費了數天的時間畫出了將近70張的禰豆子，成功讓禰豆子動起來啦！禰豆子刷牙漱口的日常，讓人看著看著心情就好了起來（重播不知道幾次的小編）。

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影片發布不到一周，Youtube觀看次數即突破30萬，在FB上也有超過破千分享次數。底下網友狂讚「看著看著，差點哭了」「禰豆子太可愛啦～」「拜託畫水之呼吸！」「太強了！超佩服～」

完整製作過程影片（召喚妹妹動起來的儀式請從07:55開始看）

空罐王FB專頁：點此

空罐王Youtube頻道：點此

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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