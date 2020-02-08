【路飛出場】合味道 x ONE PIECE廣告最終回　高中海賊王頂上戰爭

日清食品與《海賊王》（ONE PIECE）聯名的杯麵系列廣告「HUNGRY DAYS ONE PIECE」發布的「HUNGRY DAYS ONE PIECE 頂上騎馬戰篇」來到了最終回。將「頂上決戰」的故事變成運動會的騎馬戰，而在這回中高中生路飛的真面目也終於曝光。

「HUNGRY DAYS ONE PIECE」系列廣告是將《海賊王》的角色跟故事背景置換到現代高中校園，並思考角色們會度過怎樣的青春校園生活為主題。自 2019 年 5 月釋出的第一彈「卓洛篇」、9 月第二彈「奈美篇」、12 月第三彈「比比篇」等展開，不只將原作的名場面重現，在有限的廣告時間中塞入大量彩蛋也造成粉絲討論，是一系列令人相當驚喜的青春動畫作品。

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系列最終回的「頂上騎馬戰篇」中，氣氛與先前的廣告大不相同。原作中被稱之為「歷史」的名場面，同時也是被大群原作粉絲推崇的「頂上戰爭」篇的故事，在廣告中以運動會騎馬打仗來置換，不過運鏡和臨場感絲毫不輸給原作，魄力滿點！面對最強的高中生「白鬍子」，「黑鬍子」想要以出其不意的戰法偷襲，而「艾斯」也率領著忠心耿耿的部隊想要戰勝白鬍子所率領的白隊...陸續登場的人氣角色們形成了一場大混戰！而最後終於看到了殺出重圍衝出來的主角高中生‧路飛的面容！

另外值得一提的是為這支廣告配音的聲優們，代替 2019 年過世的有本欽隆先生為白鬍子配音的是大友龍三郎先生，而黃猿的聲音還是使用了 2018 年過世的石塚運昇先生的聲音。音樂部分，為表現騎馬戰的激烈，使用了金屬樂團「Maximum The Hormone」的「HUNGRY PRIDE」作為配樂。這系列廣告都由插畫家同時也是漫畫家的窪之內英策擔任角色設定，體現出青春的熱量。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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