《Love Live! Sunshine》不雅作畫　激嬲贊助商抽起蜜柑廣告贊助

近代日本看動漫長大，各地區政商團體均樂與動漫作品合作促銷，如《新世紀EVA》箱根、《少女與戰車》大洗町、《搖曳露營》山梨富士，都取得空前成功。學園偶像《Love Live! Sunshine》故事發生在靜岡縣一帶，當地沼津市盛產的西浦蜜柑，就找來頭髮同樣是橙色的高海千歌（及聲優伊波杏樹）做為「西浦みかん大使」。

本來高海千歌的聲優伊波杏樹成為了「西浦みかん大使」。

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不單在《Love Live! Sunshine》動畫中，常會見到西浦蜜柑出現，在靜岡縣各地，更有「西浦みかん大使」高海千歌的海報及紙板人型，風頭極盛！本來以為發過豬頭，誰知《Love Live! Sunshine》動畫近日出現了「現屁股迷你裙」作畫事故（其實明顯是人為），一眾明星學生妹換上可看到臀部線條的超緊身迷你裙，即時收到大量投訴。

日本方面覺得這類鏡頭是在消費女性。

好吧，人家活動背後金主是全國有名的JA 日本農協，型像必定要保持健康合家歡，你既然那麼喜歡玩「碌柚」，那我就抽走「蜜柑」廣告了。現時全個campain的宣傳品已通通被抽起！

由區議員公布取消合作。

fans心知甚至會影響番組存亡，更開設 change.org 收集簽名請求原諒，快將到達10000名額，可以出求情信。（參加聯簽署網頁）