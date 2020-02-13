《昭和50年男》獨立成刊　創刊號特集80年代「我們的女神」

2019 年 10 月在雜誌系列「UNDER 400」旗下，因臨時增刊所誕生的「昭和 50 年男」，顧名思義是為了昭和 50 年代所出生的男性們所製作的漫畫雜誌。在 2 月 10 日第三號出刊，同時也確定獨立成專刊了。創刊號的特集以「我們的女神」為題，將桂正和的《電影少女》天野愛做為封面人物。

特集「我們的女神」主題是為 1980 年代後半迎來思春期的昭和 50 年男子們，回顧當時所熱愛的魅力女角，而特別製作的特集。「CHAPTER 1 真實系」收錄當時的人氣偶像，像是能夠代表 Girl Pop 時代的永井真理子；「CHAPTER 2 音樂系」則介紹機人系動畫歌手‧鮎川麻彌；動漫畫角色們則在「CHAPTER 3 虛擬系」登場。「虛擬系」章節中，介紹了漫畫家桂正和的三部作品《電影少女》、《Wingman》、《I's》其中的女性角色們，同時也刊載了桂老師的專訪。

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其他值得關注的內容還有安達充《鄰家女孩》的淺倉南、藤子F不二雄作品的女角們、櫻桃子專欄、動畫《魔法小天使》「森澤優」聲優太田貴子的專訪。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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