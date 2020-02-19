Netflix上架！暴雪總裁披露　暗黑破壞神及鬥陣特攻將改篇成動畫

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傳聞《暗黑破壞神》（Diablo）系列和《鬥陣特攻》（Overwatch）系列動畫企劃進行中，外媒 Gamespot 從動視暴雪（Activision Blizzard）聯合總裁 Nick van Dyk 的 Linkedin 個人履歷頁面上發現了有關的訊息披露。

Nick van Dyk 在進入動視暴雪之前任職於迪士尼九年，推動了對於特有 IP （智慧財產權內容）的關注度，包括收購彼思動畫、漫威、以及魯卡斯影業等擁有知名 IP 的公司。現作為動視暴雪的副總裁，主掌公司擁有的 IP 改編為電影、電視作品等，同時是《暗黑破壞神》系列動畫片執行製作人。

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在Nick van Dyk 的Linkedin 個人履歷頁面顯示「《暗黑破壞神》的執行製作人，這是暴雪娛樂公司 IP 的電視改編作品，採用動畫風格製作。該專案目前處於預先製作階段，透過 Netflix在全球發行。」提到使用動畫而非所謂的 CG 影像，或許是因為《惡魔城》改編動畫在 Netflix 的成功，讓暴雪也有意進行類似的改編作品。此外還有一項關於《鬥陣特攻》系列動畫片的資訊：「與我的創意夥伴合作，發行並販售暴雪旗下《鬥陣特攻》為基礎的動畫系列。」

與《鬥陣特攻》相同，Nick van Dyk 也進行《決勝時刻》（Call of Duty）電影與電視宇宙的發展，但導演 Stefano Sollima 近期接受媒體訪問時表示，雖然與《小丑》（Joker）編劇 Scott Silver 共同撰寫了劇本，但是目前不再是動視集團的發表重點，因此許多細節都停滯不前。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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