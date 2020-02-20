《PSYCHO-PASS》三期後續電影版《FIRST INSPECTOR》3月日本上映

以《PSYCHO-PASS 心靈判官》第三期動畫延伸製作的電影版《PSYCHO-PASS 心靈判官 3 FIRST INSPECTOR》決定於 3 月 27 日在日本上映，同時也公開了電影主視覺海報，以主要角色慎導灼與炯‧米歇爾‧伊格納多夫及另兩位角色的四分割畫面表現，將會有新的戰鬥即將展開。

《PSYCHO-PASS》是以能夠將人類的心理狀態數值化並管理的近未來社會為舞台，身為公安的主要角色們一邊與現實戰鬥，一面尋找正義的定義，是一部充滿科幻要素的警察劇。本電影版繼動畫版第八集後的劇情，在事件搜查過程中，灼與炯兩人因為立場跟想法不同而導致關係決裂；而在暗中活躍的梓澤廣一終於確定了自己的目標是刑事課，而打算襲擊公安局大樓！沒有退路的刑事一課和灼、炯兩人對正義的質問，將扣下事件最後的扳機──

日本國內將於 2 月 21 日起開始發售特典預售票，特典是繪有本作電影版中四位主角的資料收納袋。《PSYCHO-PASS 心靈判官 3 FIRST INSPECTOR》將於 3 月 27 日在日本限定上映兩週，Amazon Prime Video 則擔任日本及其他國家的獨家串流平台。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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