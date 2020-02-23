《我的英雄學院》X《街霸》同人畫家創作合體角色！病嬌渡我勁正

【我的英雄學院 x 街頭霸王】早前宅民黨和大家介紹完《鬼滅之刃》和《精靈寶可夢》的同人創作後，見反應不俗，今次再介紹一個有趣的同人系列。畫師「ケルズ」將日本人氣漫畫《我的英雄學院》的角色，放到《街霸》（Street Fighter）的造型上，有如被「合體個性」結合般，全新創作的角色造型沒有一點違和感。

《我的英雄學院》X《街霸》

「ケルズ」在 Twitter 上分享同人創作，而《我的英雄學院》聯乘《街霸》系列的作品被多次轉推，原因是畫師仔細參考了兩套作品角色的性格﹑能力和特徵等，令「合體」後的角色有趣又令人會心微笑。

《我的英雄學院》X《街霸》（Twitter @Kellzallday）

渡我被身子 x Juri（Twitter @Kellzallday）

綠谷 Ryu﹑爆豪 Ken 都不及渡我被身子

《我的英雄學院》中出現大量的角色，但作者堀越耕平對每個角色的刻劃都相當細膩，甚至連反派角色都充滿魅力。「敵人聯合」幹部之一的渡我被身子，正是反派中的備受讀者喜愛的角色。有著反差萌的病嬌性格，每次出埸都令人又愛又恨。「ケルズ」把渡我被身子放到《街霸》的Juri 身上，這是筆者認為最夾的組合，嗜血的伸脷動作更令人難以抗拒。

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「ケルズ」正進行下圖三個角色的創作，而 All Might﹑死柄木弔﹑通形未吏生﹑霍克斯等人氣角色都未有「合體」, 大家覺得他們適合那一個《街霸》角色呢？

「ケルズ」Twitter