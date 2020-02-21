動物之森最新作《集合啦！動物森友會》　即睇大量詳細情報公開

日本任天堂預定於 2020 年 3 月 20 日在全球 Nintendo Switch 主機上推出，人氣經營社群遊戲《動物之森》系列最新作《集合啦！動物森友會》（あつまれ どうぶつの森），官方於今天最新一集的「Direct」新訊公開網路節目中，再度公開遊戲的最新情報畫面讓玩家們確認。

無人島介紹

在這次官方所公開的資訊部分，首先官方特地針對無人島的移居進行介紹。據官方表示，當玩家們在選擇移居無人島的時候，可以選擇要在南半球或北半球的無人島移居，隨著選擇的區域不同，季節也會有不同的改變與變化。而在接下來，也特地針對本作無人島的登場設施，以及各種服務與注意事項等部分來一一為玩家們進行說明。

+ 4 + 3 + 2

介紹所（案内所）

而當玩家們選擇要搬到哪個無人島之後，也可以善用無人島上的設施使用。首先，就是支援移居者生活的「介紹所」（案内所）。在這個介紹所中，將會提供各種生活雜貨的販售，以及道具物品的交易買賣等等。由於介紹所將會採取 24 小時不間斷營業，因此玩家們可以來隨時使用。

+ 6 + 5 + 4

另外，介紹所還提供可以讓玩家們來收集各種材料製作成道具（須先取得製作表與收集素材方可製作道具）的「DIY製作商店」（DIYワークショップ），以及可以照自己喜好替家具塗色等等的「重製商店（リメイクワークショップ）」，玩家們到時可以來多加嘗試看看。

機場（飛行場）

在機場中，可以透過區域連線或無線連線多人同樂，邀請朋友來自己的無人島參觀欣賞（最多可同時邀請八人留在島上一起同樂）。同時在機場還將會提供「留言卡」（メッセージカード）的服務，讓玩家們可以在此留下訊息贈送給朋友，或者玩家也可以利用遊戲中的郵寄服務（郵便サービス）來郵寄贈送東西給朋友，也讓遊戲內的互動更加豐富有趣！

+ 2

狸吉（たぬきち）的友善支援

另外在本作中，玩家的好夥伴狸吉也會提供各式各樣的服務，方便玩家們進行遊戲體驗，例如像是狸吉除了會贈送玩家們特製手機提供玩家使用之外，還會透過「島內放送」廣播提供各種情報，玩家們也可以利用可以與其他島民全員打招呼來積極進行互動，藉此進行點數累積的「狸吉溝通常客獎勵服務」（たぬきマイレージサービス）來折抵移居費用，讓玩家們的無人島生活更加多變豐富！

+ 4 + 3 + 2

無人島生活注意事項

而既然是無人島，當然也存在著許多的危險，例如像是會在白天或夜晚出現的各種危險生物，或是當玩家們在採集時可能發生的意外（如採集蜂蜜遭到蜜蜂攻擊？），甚至當玩家們在夜晚行動時，還有可能會遭遇幽靈？都是玩家們必須特別注意的事情！

+ 8 + 7 + 6

同時在無人島上，有時還有可能發現各種遇難者，或是碰到迷路的狀況發生，這時候玩家們可以利用狸吉特製手機呼叫管理員（レンジャー）使用緊急脫出服務來幫忙回返自己的帳篷據點。而且玩家們在呼叫管理員的時候，如果出現的管理員說的是大阪腔的口吻，將有可能會是某個玩家們熟悉的角色也說不定？

自由裝飾建設自己的房間

在遊戲中，玩家們可以針對自己的私人空間自由進行裝飾擺設，不管是要替換壁紙或是床板，或是收納行李擺設家具等等，都可以任由玩家自由來決定選擇，盡情打造專屬於玩家自己最優閒的私人領域！

+ 4 + 3 + 2

離島旅行

同時在本作中，還提供了可以讓玩家們離開自己的無人島，去其他離島旅行閒逛的功能；玩家們可以藉此前往各式各樣不同特色的無人島，並收集島上的素材道具回來使用，也讓遊戲收集趣味更加提升！

+ 2

「Nintendo Switch Online」的連動

另外在本作中，也將支援各種與「Nintendo Switch Online」線上服務之間的連動。例如玩家們可以透過 NSO 預定於 2020 年 3 月正式登場的「狸入口」（タヌポータル）功能，與朋友進行語音聊天或是手機打字聊天，或是讀取自己之前在 N3DS 版《動物之森》中自己製作的 QR Code 二次元條碼來進行分享下載自己的設計，各種便利功能，都將會是玩家們在遊戲的一大幫手！

+ 18 + 17 + 16

另外提醒玩家，《集合啦！動物森友會》一款遊戲支援最多八名玩家同時登錄在同一台 Switch 主機內，來一起遊玩共用一座島嶼，也就是說一座島嶼最多可以有八名玩家進行移居搬入；玩家們可以透過遊戲內的派對模式來叫出其他帳號的住民（支援最多四名住在同一座島上的玩家住民一起遊玩行動），在跟其他玩家同樂行動的時候，還可以自由切換要由誰當領導，可說是非常親切的設計！

另外，本作還支援將記錄存檔上傳「Nintendo Switch Online」進行備份的存檔備份，擔心主機記錄存檔遺失的玩家們，可以好好善用這個功能，不然萬一紀錄真的不見，就要等官方日後提供的伺服器備份功能推出才行。

無人島發展計畫

除了上述無人島的生活體驗外，另外本作還將會加入豐富的無人島發展經營要素。玩家們在遊戲中，除了可以透過新島民的搬入來擴大島嶼發展（例如幫新島民蓋房子），並依照自己意思規劃建設島嶼外觀外，還可以興建針對島上生態設計的博物館等設施，或是建造各種商店等，來讓整個島嶼發展更加熱鬧茁壯。

+ 21 + 20 + 19

而在遊戲中，也將會針對玩家們提供各式各樣的裝飾服裝道具等要素，讓玩家們能夠來自由打扮自己的人物外觀，讓整個島嶼與自己的人物更加與眾不同！

同時，官方也會透過各種更新（如介紹所的更新），提供玩家們更多樣的遊戲內容，例如像是讓玩家們可以透過 NPC 來確認目前自己島嶼的評價，還將會有各種參加型的活動登場，玩家們到時萬勿錯過！

免費更新

隨著本作即將於 3 月 20 日正式推出，官方也將會同步於當天推出初回更新，接下來還將會有各種免費更新內容讓玩家們下載使用，像是島嶼的開發、橋梁的建設、工事許可「島嶼創造」、地面自由鋪裝、河川或山崖工事等各種內容，讓島嶼發展更加繁榮！

+ 7 + 6 + 5

amiibo對應功能

官方也趁著這次機會，宣布本作將會對應之前系列所推出的各式各樣 amiibo 模型公仔與 amiibo 卡片，玩家們可以藉此來邀請這些動物們在本作的「營地」（キャンプサイト）中登場，或是邀請他們擔任本作中登場的攝影工作室的攝影模特兒，來幫他們進行拍照寫真。而官方也將會依序推出部分特殊角色登場，還請玩家們期待。

網路功能「外出」（おでかけ）

同時在本作中，還將提供一個可以讓玩家們離開島嶼到其他好友島嶼造訪的網路功能（支援直接造訪 Switch 主機內好友清單的島嶼，或是可透過網路暫發的邀請碼前往別人島嶼參觀拜訪），不過目前在前往他人島嶼時，為了維護島嶼生態環境，將無法使用斧頭或鏟子等道具（但在好友島嶼則無此限制），這點玩家們可要注意。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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