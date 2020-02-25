《NieR 尼爾》系列十周年推出紀念原聲大碟　收錄曲目及封面公開

日本 Square Enix 目前發售中的人氣動作冒險 RPG《尼爾：自動人形 NieR：Automata》，自推出以來好評不斷，不但深受玩家們青睞，更曾奪得多項遊戲大賞，堪稱是玩家們心目中的 The Best。

而為了回饋玩家們的支持，官方之前便公開宣布預定於 3 月 25 日推出從包括《NieR RepliCant／RepliCant／Automata》等系列作中，精選出的遊戲音樂曲目同梱的《NieR 尼爾》系列十周年紀念原聲光碟 CD「NieR Orchestral Arrangement Album – Addendum」，如今更公開這張系列十周年紀念原聲光碟 CD 的包裝封面圖素與收錄曲目一覽，讓喜歡系列作的玩家們來確認，作為自己是否要入手這張紀念專輯的參考依據！

「NieR Orchestral Arrangement Album – Addendum」收錄曲目一覽（部分樂曲為歌唱版）

1. Ashes of Dreams（Emi Evans ＆ J'Nique Nicole Vocals） 2. エミール（Addendum version） 3. 深紅ノ敵 4. イニシエノウタ（Emi Evans ＆ J'Nique Nicole Vocals） 5. カイネ（Addendum version） 6. 遺サレタ場所（Addendum version） 7. 美シキ歌（Emi Evans ＆ J'Nique Nicole Vocals） 8. 複製サレタ街 9. 崩壊ノ虚妄 10. Weight of the World（Emi Evans ＆ J'Nique Nicole Vocals）

而隨著本次「NieR Orchestral Arrangement Album – Addendum」收錄曲目公開，官方也特地釋出預定作為本原聲光碟早期購入特典的「NieR Orchestral Arrangement Album – Addendum Special Disc」收錄曲目一覽，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來確認看看吧！

1. 顕現シタ異物（J'Nique Nicole Vocals） 2. 穏ヤカナ眠リ 3. 曖昧ナ希望（Emi Evans Vocals）

▼▼▼相關圖輯：桃乃木香奈超高質還原《NieR》2B▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO