《新世紀福音戰士BattleFields》月底推出　收錄未上映劇場版內容

日本 Mobcast Holdings 預定於 2020 年在手機平台上推出一款以經典動畫 IP《新世紀福音戰士》系列為題材的新作遊戲《新世紀福音戰士 BattleFields》（エヴァンゲリオン バトルフィールズ）與玩家們見面，官方宣佈遊戲將於 3 月 26 日正式推出，並在官網上開啟事前登錄倒數計時，預計在 3 月 5 日正式開放事前登錄讓玩家參加！

官方宣佈遊戲將於 3 月 26 日正式推出，並在官網上開啟事前登錄倒數計時（官網擷圖）

據官方表示，本作為一款網羅《福音戰士》系列，包括預定於 2020 年 6 月上映的劇場版第四集內容也將會收錄的《福音戰士》系列最新作遊戲。雖然遊戲的玩法以及劇情都尚未公開，隨著上線日以及事前登錄活動即將開跑將會陸續揭露本作神秘的面紗，究竟這次會帶給粉絲們怎樣的《新世紀福音戰士》就敬請期待！（遊戲官網）

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▼▼▼《新世紀福音戰士新劇場版：序》▼▼▼

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▼▼▼《福音戰士新劇場版：破》▼▼▼

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▼▼▼《福音戰士新劇場版：Q》▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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