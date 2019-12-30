《新世紀福音戰士新劇場版：||》新宿設77公尺長AR留言版宣傳

遊戲動漫
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《新‧福音戰士劇場版:||》昨（27日）公開上映日訂在 2020 年 6 月 27 日，除了全新周邊開始搶錢以外，使用官方 APP「EVA-EXTRA」就可參加的活動「大新宿方面作戰 第一彈企劃 新‧福音戰士劇場留言版 AR 出現計畫」也正式開跑。在該活動中，將於《EVA》的聖地‧新宿 MILANO 的工地現場設置以 EVA 初號機為印象的特大藝術牆，只要用 AR 相機對準塗鴉就能看到「新‧福音戰士劇場留言版」的出現。

目前官方僅公開第一彈企畫，不過這也可以看出官方 APP「EVA-EXTRA」活用更新功能，以新的形式來展示藝術的行為。（目前僅有 iOS 版支援 AR 功能）此塗鴉牆全長 77 公尺，命名為「Evangelion Styrofoam」，以保麗龍為素材建置而成。

透過 AR 相機，除了可以看到「新‧福音戰士劇場留言版」上官方所想要傳達的留言以外，還有《EVA》粉絲們各式各樣的想法，點綴著這個作品的聖地。

本活動將實施到 2021 年 3 月 31 日為止，想要將自己的留言 PO 在這個 AR 塗鴉牆上的話，活動官網現在正開放購買留言欄位，分別有大、中、小三種不同價格及不同排版。想在時代的洪流擁有一席之地？不如就在這時候為官方貢獻吧。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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