【NMB48】村瀬紗英首本個人寫真集4月發售　泳裝、內衣照全部有齊

今天公開了NMB48成員村瀬紗英即將在4月22日發售第一本個人寫真集的消息。同步公開的有六張搶先看照片及書店特典海報及明信片。在NMB48中受到不論男性或女性廣大喜愛的村瀬紗英，自己的SNS「wear」帳號也有著74萬人的追蹤數量，自己監製的品牌也有著很強的影響力。

2018年她參與日韓合作選秀企劃『PRODUCE 48』後，被不論日韓網友稱為「破壞性的美貌」「原來有這等人才」等驚呼的留言，一口氣在韓國獲得許多粉絲，去年生日的時候也有韓國粉絲集資在首爾電鐵新沙站放上了祝福廣告。加上自身對韓國的喜愛，本作寫真集前往韓國進行拍攝，甚至在拍攝途中遇到粉絲還能夠聽到對她的呼喊。

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為了能夠更加上鏡，他還為此花了一個月時間進行鍛鍊，也在鏡頭前呈現令人驚豔的曲線美，不論內衣或者泳裝照等，都相當令人注目。以「在韓國旅行時首次展現的各種表情」為主題，攝影時22歲的她不論喜怒哀樂等都盡收書中，是看著書就能夠感受到與村瀬紗英共同前往韓國旅行的內容，對此她也表示「能夠出寫真集是我進演藝圈以來的其中一個目標。身邊也有許多朋友說『想看紗英的寫真集！』等，終於能夠實踐真的非常開心！在韓國出外景相當愉快，從放鬆自然的表情到性感的模樣等，拍攝內容幅度很廣。在新的一年看見我各種不同表情，如果能夠更加喜歡我的話會很開心的。」

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另外還將有預購者才能閱覽的限定網站，其中能看見在韓國出外景的幕後影片以及訪談，由村瀬錄下給粉絲的留言等，堪比寫真集豐富的內容，並預定今天起每天更新。也預計會有發售紀念活動等，詳細閱覽方法請見寫真集官方SNS（實體活動可能因為新冠肺炎疫情變化有所調整）。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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