乃木坂46與田祐希寫真集新相解禁！超性感內衣照讓粉絲心癢癢

即將在3月10日發售第二本個人寫真集『無口な時間』的乃木坂46成員与田祐希，在今天公開了一張在網路引起話題的「爆乳」照。

在第一本寫真集挑戰泳裝照後，第二本寫真集這次大膽的挑戰了性感內衣，今天公開的是在攝影第二天的早上在離西西里島約30分鐘航程的法維尼亞納島上旅館進行拍攝，早晨的陽光灑入旅館，配上雪白內衣及碧藍的睡衣，帶點想睡覺的表情坐在床上的照片，性感的模樣在網路上引起話題。對此与田也表示到「在攝影的時候其實沒有什麼緊張，但回頭來看照片覺得有點害羞呢。」也提到「有點大人的感覺，又有點小朋友的模樣」的感覺剛剛好。

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本作是与田祐希睽違兩年的個人寫真集。將10代最後那可愛又美麗的身影完整記錄下來，外景到訪義大利的西西里島及米蘭拍攝，包含在海邊、海中的泳裝攝影、是被粉絲戲稱為「野孩子」的与田相稱的大自然舞台。同時也前往時尚之都米蘭，在時尚的街道上漫步、吃著好吃的食物、逛街購物，還嘗試用英文跟當地人搭話，在外景有限的時間內，好好體會義大利美麗的街道、文化、時尚等，甚至挑戰了大膽內衣照，首次前往歐洲的与田，本作可以看見兩年的成長後那獨特的魅力。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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