《決勝時刻》直播主開Live玩槍走火射爆杯　嚇到爆粗兼被立即炒魷

撰文：gamebase
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成功的實況主雖然可以透過廠商、戰隊和粉絲的贊助下維生，但當他們擁有了一定的名聲和關注度後，自身的一舉一動便會獲得更加謹慎的審視，在直播途中一個不小心說錯話或是做出了不道德的行為，便可能帶來災難性的結果，而近期的最佳例子便是以下這一位。
《決勝時刻》直播主Carl開Live中途突然興起玩槍，點知「型到盡頭便出事…」：
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上方為隸屬於Soar Gaming電競組織的《決勝時刻》實況主 Carl Riemer，他在近期的直播途中與粉絲開玩笑而把玩槍枝，以為手上的槍並未上膛便扣下了板機導致走火，進而成了網路上的熱門話題之一。不過雖然因此獲得了不少關注度，但這一槍也直接把他與 Soar Gaming 的合作關係和 Twitch 直播權一併Bang掉了。
這一槍代價不菲：
We do not condone the actions on livestream by Carl last night. He has been removed from the SoaR Gaming roster effective immediately.— SoaR (@SoaRGaming) March 5, 2020
Soar Gaming 在得知了Carl Riemer實況槍枝走火事故後便立刻將其從組織釋出，而 Twitch 的禁台處置也並未有明確的解禁時間，對Carl Riemer的實況主生涯無疑是個不小的打擊，其隨後也在YouTube上釋出了一段道歉影片，但能否就這樣重新再起，恐怕還得在觀察一段時間才能得知了。
【本文獲「gamebase」授權轉載。】
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