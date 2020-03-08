《決勝時刻》直播主開Live玩槍走火射爆杯　嚇到爆粗兼被立即炒魷

成功的實況主雖然可以透過廠商、戰隊和粉絲的贊助下維生，但當他們擁有了一定的名聲和關注度後，自身的一舉一動便會獲得更加謹慎的審視，在直播途中一個不小心說錯話或是做出了不道德的行為，便可能帶來災難性的結果，而近期的最佳例子便是以下這一位。

《決勝時刻》直播主Carl開Live中途突然興起玩槍，點知「型到盡頭便出事…」：

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上方為隸屬於Soar Gaming電競組織的《決勝時刻》實況主 Carl Riemer，他在近期的直播途中與粉絲開玩笑而把玩槍枝，以為手上的槍並未上膛便扣下了板機導致走火，進而成了網路上的熱門話題之一。不過雖然因此獲得了不少關注度，但這一槍也直接把他與 Soar Gaming 的合作關係和 Twitch 直播權一併Bang掉了。

這一槍代價不菲：

We do not condone the actions on livestream by Carl last night. He has been removed from the SoaR Gaming roster effective immediately. — SoaR (@SoaRGaming) March 5, 2020

Soar Gaming 在得知了Carl Riemer實況槍枝走火事故後便立刻將其從組織釋出，而 Twitch 的禁台處置也並未有明確的解禁時間，對Carl Riemer的實況主生涯無疑是個不小的打擊，其隨後也在YouTube上釋出了一段道歉影片，但能否就這樣重新再起，恐怕還得在觀察一段時間才能得知了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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