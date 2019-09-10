韓國直播主「意外」全裸出鏡　男友大難臨頭速逃走！

即時娛樂
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近年直播行業非常流行，一班網上直播主為了成名各出奇謀，以性感出鏡是較易炒熱人氣的方法之一。韓國直播主Edoongs2一向以姣好身形和甜美樣子見稱，日前她疑似做完直播後忘記關閉鏡頭，意外地將私生活在網上直播，期間Edoongs2更疑似剛洗完澡，一絲不掛的站在鏡頭面前直播出街，全裸片段大概有數十秒，最後Edoongs2終於發現直播未關，於是立即避開鏡頭再伸手關閉。片段中還看見一位疑似是Edoongs2的男友，穿內褲經過鏡頭的他一直低頭玩手機，看見全身赤裸的Edoongs2仍然不為所動，但當Edoongs2發現鏡頭未關時，他竟然立即逃離出鏡範圍，完全無保護Edoongs2的意識。

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被質疑造假

Edoongs2全裸直播一事火速傳遍整韓、中、港、台，雖然相關全裸直播視頻已被直播平台下架，但由於事件太過轟動，相關的視頻和被截圖和記錄，並分享至各大討論區和影片頻道。而事後Edoongs2亦將個人Instagram整個刪除，至今仍未作任何回應。雖然意外地全裸曝光應屬悲劇，但仍有網民質疑片段是Edoongs2刻意製造「意外」博出位，而原因是他們認為剛洗完澡的Edoongs2理論上並不會化好濃妝。

片段中的Edoongs2化晒妝。（YouTube截圖）

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Edoongs2一直被受爭議

其實Edoongs2經營直播平台Twitch時間只有幾個月，除了不時Cosplay角色出鏡之外，亦會在直播自己玩《Just Dance 2019》跳舞，在該平台已吸引接近3萬名粉絲追蹤。早前更皆其它三名直播主一起穿上泳衣到泳池開直播，結果卻因為違反直播平台規則而遭懲罰關台。

當日泳池直播亦已被分享至YouTube：

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