小島秀夫入坑《來自深淵》　網民：下部遊戲危險了一定會被影響

知名遊戲製作人小島秀夫自稱身體的 70% 成分都是電影，而這樣的他最近在工作人員的推坑下看了動畫《來自深淵 MADE IN ABYSS》。《來自深淵》一月中推出了接續動畫版劇情的電影版《深淵靈魂的黎明》並且在日本上映。

小島秀夫在Twitter上寫到：「經由工作人員的推坑，我看了一部叫做《來自深淵》的動畫，目前看到第三集『探窟』。雖然在習慣畫風之前對劇情也還是有點困惑，但對於阿比斯（大洞）的獨特設定和世界觀覺得相當有意思。看到第三集也不過就是個新粉絲的我，還不知道『遺物』究竟是什麼，連『赤笛』都算不上。就讓我再下降到深一點的地方看看吧。」

從他的發文完全可以看出，小島桑已經被土筆章人老師筆下的世界給吸引住了（而且他還開始轉貼土筆章人老師把奈奈祈放在 BB 倉裡面的照片），但是看過的粉絲都知道《來自深淵》並不是一部這麼愉快的作品......不少粉絲在下面留言：「請小心上升負荷」、「總監...前方的路非常危險...」、「工作人員不要推這種作品給人家看啦！（笑）」、「哪個工作人員推這種作品給總監看的！你明知道他喜歡這種，而且一定會影響下部遊戲的啦啊啊啊啊！！！害我越來越想買了啊啊啊啊！！！」（小島桑特地轉貼這篇，還說：欸？有這麼厲害嗎？）。

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而距離先前推出的遊戲《死亡擱淺》發售過了一陣子，雖然話題還在繼續延燒，但也該是構思新遊戲的時候了。小島桑多次提到過接下來他想要做恐怖題材的遊戲，而居然在這種時間點他看了《來自深淵》......編輯覺得玩家們必須要做好心理準備了（笑）不知道會是 SAN 值下降，還是也玩洞穴探險跟上升負荷呢？大家可以好好期待一下接下來的新作囉！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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