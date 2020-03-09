Steam「行路模擬器」免費玩　冠狀病毒末日設定致敬《死亡擱淺》

《Death Stranding》《死亡擱淺》的玩法引起玩家間的熱烈討論，不少玩家甚至認為小島秀夫製作的不只是遊戲，更似是一部電影。先不說《Death Stranding》是否所有玩家都能入口的作品，小島神在遊戲的新嘗試已經令玩家肅然起敬。Steam 近日就有一隻致敬作品推出，而且供玩家免費遊戲。

「行路模擬器」

由獨立研發團隊「Pugscape 」在 Steam 推出的遊戲《Walking Simulator》，基本玩法和《Death Stranding》相似，就是送貨。玩家要在末日世界，把一箱箱的物資（包裹）送到不同的地點。主角同樣把物資背在身上，不過沒有嚴苛的重量平衡系統，玩家也同樣可以利用各種載具送貨，包括飛行器（那還是行路模擬器嗎？）

飛行器送貨，好似不能叫行路模擬器（《Walking Simulator》遊戲截圖）

把貨品疊到 9 樓高也是玩《Death Stranding》其中的樂趣（《Walking Simulator》遊戲截圖）

遊戲設定在冠狀病毒後的末日

《Walking Simulator》遊戲背景和《Death Stranding》相約，也是在人類文明即將滅絕的世界。遊戲設定在 2020 年，因為第三次世界大戰和冠狀病毒而摧毀了文明世界，主角作為最後一名送貨員（寫到這不禁嘴角上揚），在把物資運送到各個荒蕪的地方，同時要面對天氣﹑地形和重力的挑戰，幫助人類社會的重建。

目前《Walking Simulator》的第一章「南極洲」在 Steam 免費下載，如果未玩過《Death Stranding》的話，可以下載來體驗末日送運的滋味。