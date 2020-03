十大ACG界「神還原」女Cosplayer巡禮：樣貌身材造型似到足．多圖

隨著相片修圖功能愈來愈強大,最近很多Cosplay圖片都能做到跟原著一模一樣,有時甚至分不清那是真人還是CG。雖然PS很強大,亦都要Coser本身全情投入演出,以及擁有一流的做衫技巧,才可以達到登峰造極的Cosplay境界。今期跟大家介紹十位ACG界「神還原」的女Coser,跟大家齊齊睇J圖……呀唔係!係睇Cos圖抗疫! (文:永高/編:胡劍威)

甘露寺蜜璃@《鬼滅之刃》COSER:卡比兔(傅唯甯)(台灣)

甘露寺蜜璃@《鬼滅之刃》/卡比兔(傅唯甯)(台灣)

卡比兔(傅唯甯)曾是「17百大主播」,在ACG界算是非常有名的Coser,至於成名的原因不用多講,一看圖片就知。她擁有如此出眾的上圍聽說是因為童年時饑不擇食,令到身材肥胖,曾一度突破80公斤,到長大後努力瘦身,最後成功瘦腰不瘦胸,自此擁有F CUP好身材橫行天下。《鬼滅之刃》算是近年最多Coser涉獵的作品,卡比兔Cosplay鬼殺隊九柱之一的「戀柱」甘露寺蜜璃,神還原了她的造型,連身材也毫不吝嗇CUP數暴升,至於她Cosplay的是神還原還是僭建則留給大家定論。另外卡比兔也有Cosplay《碧藍航線》,有興趣的朋友可上她臉書找找看。

Ada Wong@《Resident Evil RE:2》COSER:mightyraccoon(俄羅斯)

Ada Wong@《Resident Evil RE:2》/mightyraccoon(俄羅斯)

俄羅斯Coser「mightyraccoon」Cosplay《Resident Evil RE:2》 Ada Wong絕對是神還原,雖然有人認為她沒有華人血統不及李冰冰似,不過其實CAPCOM自身在不斷開發《Biohazard》新作時,Ada Wong的外形和樣貌也是不斷進化,所以只能說此一時彼一時,況且如今要再找年過半百的李冰冰扮Ada Wong也未免牽強。說到Cosplay《Biohazard》角色,CAPCOM先後找加拿大女模Jordan Mcewen及俄羅斯女模Sasha Zotova分別製作Clarie及Jill模組,真人同樣靚到「Dum」一聲,不如Netlfix一拼考慮將這三位女生都納入演員名單吧!

人造人18號@《龍珠》COSER:Roxy Chan(美國)

人造人18號@《龍珠》/Roxy Chan(美國)

這位Cosplay 18號的Roxy Chan來自美國,帶一點華裔血統,因此扮起東瀛動漫角色時又增添幾分東方美。這幅Cosplay《龍珠》人造人18號的作品令全球矚目,有人甚至形容像「Dragonball Gals」的Figure級別,說完我也想買一隻回家玩。Roxy Chan其實也扮過很多其他動漫角色,包括《FFVII》的Aerith、《FFXV》的Cindy Aurum等,全都唯肖唯妙。雖然最近日本女MMA選手平田樹扮18號也不輸蝕,但作為「外貌協會VIP會員」的我還是投Roxy Chan一票。

2B@《NieR:Automata》COSER:桃乃木香奈(日本)

2B@《NieR:Automata》/桃乃木香奈(日本)

從少到大都沒有看AV習慣的我(編按:邊個信?),卻對桃乃木香奈一見鍾情,只因她在一次《人中之龍極2》宣傳來港時剛巧在我身旁走過,當時我們之間距離只有0.01公分,我即時全身充血上腦並大喝一聲:「かなざん~最高~(香奈~係正嘅~)」她聽到後眼神睥睨向我回眸,微微一笑很傾成,從此以後我便成為她IG忠實follower。這兩張上載於IG的NieR:Automata》2B,絕對美得撩動你一抹春情,另外她也Cos過《Hunter X Hunter》的基路亞,同樣高質,有興趣可前往她的instgram細心翻查。

Alita@《銃夢:戰鬥天使》COSER:麥詠楠 Buber Mak(香港)

Alita@《銃夢:戰鬥天使》/麥詠楠 Buber Mak(香港)

自電影上演後有過不少非常出色的Cosplay,例如中國的「六二二同學」(@sixtutu622)在Twitter Post相後便引來哄動,就連日本網民也讚不絕口,英國則有「littlejem」,不過作為香港人當然要撐自己人,我心目中的No.1是來自香港的麥詠楠(Buber Mak),身為演員的她雖然沒有跟Alita一雙大眼,但演繹起來形神俱似,相片放在9gag後被受外國網民一致好評,更稱:「This Girl's cosplay on Alita is actually better than the movie!」(這女生比電影中的更好!)

蛇姬@《One Piece》COSER:林采緹(台灣)

蛇姬@《One Piece》/林采緹(台灣)

一說到《One Piece》女角大家都會想起一個字:大。因此要Cosplay作品中的女角,Coser本身一定要有驕人身材。例如早前日本廣告便找來泉里香Cosplay娜美,另外來自韓國的Berry、中國的夏美醬也是擁有跟娜美成正比的身材而備受注目,不過比她們更深入民心的,一定要數來自台灣的林采緹(Sunny Lin),她在2011年參加香港動漫祭Cosplay《One Piece》活動Cos蛇姬備受港台日關注,更有廣告商邀約代言真正「Cos出個未來」。之後林采緹有很多「台味」甚濃的花邊新聞,在Cosplay界黯然淡出。

雷姆@《Re:從零開始的異世界生活》COSER:クルミ.プラリネ(日本)

雷姆@《Re:從零開始的異世界生活》/クルミ.プラリネ(日本)

如果硬要將女Coser本身分成兩類,如果林采緹蛇姬是「大」,那麼另一類就是「萌」。現今動漫作品女角大部份基本上都擁有「萌」的特質。要Cosplay這類角色,Coser本身不需擁有「驕」人身材,而是「嬌」小玲瓏。這位Cosplay雷姆的日本Cosplayer名字為クルミ.プラリネ,身高只有148cm,由她來扮演雙胞胎女僕妹妹最適合不過,另外她也Cosplay過《幼女戰記》的譚雅,同樣恰如其分。

女巨人@《進擊的巨人》COSER:Alyson Tabbitha(美國)

女巨人@《進擊的巨人》/Alyson Tabbitha(美國)

Cosplay並不是東南亞粉絲的專利,每年E3等外國大型展覽都能找到外國Cosplayer的身影,而且質素還非常高,像這位來自美國的Alyson Tabbitha,便被貫以「超級神還原」的程度,而且並不止神還原單一角色,而是多個角色,包括《Overwatch》的Widowmaker、《FF XIII》的Lightning,除了女角,男角她一樣勝任,像《幻海奇緣》的 Edward又或是《加勒比海盜》的Jack Sparrow,不過要數印象最深刻的一定是她扮演《進擊的巨人》的女巨人,加上拍攝效果,感覺很宏大。

月野兔@《美少女戰士》COSER:Evgenia Armanovna Medvedeva(俄羅斯)

月野兔@《美少女戰士》/Evgenia Armanovna Medvedeva(俄羅斯)

這位並非普通Coser,而是曾在平昌冬奧獲得銀牌的俄羅斯花式滑冰選手Evgenia Armanovna Medvedeva,曾經以一身《美少女戰士》月野兔Cosplay表演滑冰而技驚四座。她對自己Cosplay表現有評價:「頭飾是我最滿意的地方!一開始我還擔心能否戴著這個頭飾在冰上進行跳躍動作,但經過幾次練習之後,竟然能非常順利地在冰上跳躍,當然由於頭髮特別長,跟正常的滑冰相比還是有些不同感受。」她還說過希望可以跟羽生结弦Cosplay禮服幪面俠共演滑冰,如果成真,相信不止她,全球女生都雀躍不已。

春麗@《街頭霸王》COSER:袁合榮(中國)

春麗@《街頭霸王》/袁合榮(中國)

香港曾出過一個非常頂呱呱的春麗,就是王晶拍攝的港產片《超級學校霸王》,由豆豆邱淑貞飾演,但由於沒有版權,因此其角色叫作春美,飾演其母親的苑瓊丹則叫作春黛,嚴格來說並不是真正的春麗Cosplay。要數最高還原度的春麗Cosplay,首選一定是近期來自中國的健美女醫袁合榮。拿過中國健美比賽季軍的她,曾說自己「腿太粗,屁股太大。」不知道她是以什麼作標準?但如果以原作春麗做標準就是100% Good Fit,成龍都輸給她。

《超級學校霸王》中邱淑貞兩母女扮相也十分搞笑!