十大ACG界「神還原」女Cosplayer巡禮：樣貌身材造型似到足．多圖

隨著相片修圖功能愈來愈強大，最近很多Cosplay圖片都能做到跟原著一模一樣，有時甚至分不清那是真人還是CG。雖然PS很強大，亦都要Coser本身全情投入演出，以及擁有一流的做衫技巧，才可以達到登峰造極的Cosplay境界。今期跟大家介紹十位ACG界「神還原」的女Coser，跟大家齊齊睇J圖……呀唔係！係睇Cos圖抗疫！ （文：永高／編：胡劍威）

甘露寺蜜璃＠《鬼滅之刃》COSER：卡比兔（傅唯甯）（台灣）

甘露寺蜜璃＠《鬼滅之刃》/卡比兔（傅唯甯）（台灣）

卡比兔（傅唯甯）曾是「17百大主播」，在ACG界算是非常有名的Coser，至於成名的原因不用多講，一看圖片就知。她擁有如此出眾的上圍聽說是因為童年時饑不擇食，令到身材肥胖，曾一度突破80公斤，到長大後努力瘦身，最後成功瘦腰不瘦胸，自此擁有F CUP好身材橫行天下。《鬼滅之刃》算是近年最多Coser涉獵的作品，卡比兔Cosplay鬼殺隊九柱之一的「戀柱」甘露寺蜜璃，神還原了她的造型，連身材也毫不吝嗇CUP數暴升，至於她Cosplay的是神還原還是僭建則留給大家定論。另外卡比兔也有Cosplay《碧藍航線》，有興趣的朋友可上她臉書找找看。

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Ada Wong＠《Resident Evil RE：2》COSER：mightyraccoon（俄羅斯）

Ada Wong＠《Resident Evil RE：2》/mightyraccoon（俄羅斯）

俄羅斯Coser「mightyraccoon」Cosplay《Resident Evil RE：2》 Ada Wong絕對是神還原，雖然有人認為她沒有華人血統不及李冰冰似，不過其實CAPCOM自身在不斷開發《Biohazard》新作時，Ada Wong的外形和樣貌也是不斷進化，所以只能說此一時彼一時，況且如今要再找年過半百的李冰冰扮Ada Wong也未免牽強。說到Cosplay《Biohazard》角色，CAPCOM先後找加拿大女模Jordan Mcewen及俄羅斯女模Sasha Zotova分別製作Clarie及Jill模組，真人同樣靚到「Dum」一聲，不如Netlfix一拼考慮將這三位女生都納入演員名單吧！

人造人18號＠《龍珠》COSER：Roxy Chan（美國）

人造人18號＠《龍珠》/Roxy Chan（美國）

這位Cosplay 18號的Roxy Chan來自美國，帶一點華裔血統，因此扮起東瀛動漫角色時又增添幾分東方美。這幅Cosplay《龍珠》人造人18號的作品令全球矚目，有人甚至形容像「Dragonball Gals」的Figure級別，說完我也想買一隻回家玩。Roxy Chan其實也扮過很多其他動漫角色，包括《FFVII》的Aerith、《FFXV》的Cindy Aurum等，全都唯肖唯妙。雖然最近日本女MMA選手平田樹扮18號也不輸蝕，但作為「外貌協會VIP會員」的我還是投Roxy Chan一票。

2B＠《NieR:Automata》COSER：桃乃木香奈（日本）

2B＠《NieR:Automata》/桃乃木香奈（日本）

從少到大都沒有看AV習慣的我（編按：邊個信？），卻對桃乃木香奈一見鍾情，只因她在一次《人中之龍極2》宣傳來港時剛巧在我身旁走過，當時我們之間距離只有0.01公分，我即時全身充血上腦並大喝一聲：「かなざん～最高～（香奈～係正嘅～）」她聽到後眼神睥睨向我回眸，微微一笑很傾成，從此以後我便成為她IG忠實follower。這兩張上載於IG的NieR:Automata》2B，絕對美得撩動你一抹春情，另外她也Cos過《Hunter X Hunter》的基路亞，同樣高質，有興趣可前往她的instgram細心翻查。

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Alita＠《銃夢：戰鬥天使》COSER：麥詠楠 Buber Mak（香港）

Alita＠《銃夢：戰鬥天使》/麥詠楠 Buber Mak（香港）

自電影上演後有過不少非常出色的Cosplay，例如中國的「六二二同學」（@sixtutu622）在Twitter Post相後便引來哄動，就連日本網民也讚不絕口，英國則有「littlejem」，不過作為香港人當然要撐自己人，我心目中的No.1是來自香港的麥詠楠（Buber Mak），身為演員的她雖然沒有跟Alita一雙大眼，但演繹起來形神俱似，相片放在9gag後被受外國網民一致好評，更稱：「This Girl's cosplay on Alita is actually better than the movie！」（這女生比電影中的更好！）

蛇姬＠《One Piece》COSER：林采緹（台灣）

蛇姬＠《One Piece》/林采緹（台灣）

一說到《One Piece》女角大家都會想起一個字：大。因此要Cosplay作品中的女角，Coser本身一定要有驕人身材。例如早前日本廣告便找來泉里香Cosplay娜美，另外來自韓國的Berry、中國的夏美醬也是擁有跟娜美成正比的身材而備受注目，不過比她們更深入民心的，一定要數來自台灣的林采緹（Sunny Lin），她在2011年參加香港動漫祭Cosplay《One Piece》活動Cos蛇姬備受港台日關注，更有廣告商邀約代言真正「Cos出個未來」。之後林采緹有很多「台味」甚濃的花邊新聞，在Cosplay界黯然淡出。

雷姆＠《Re:從零開始的異世界生活》COSER：クルミ．プラリネ（日本）

雷姆＠《Re:從零開始的異世界生活》/クルミ．プラリネ（日本）

如果硬要將女Coser本身分成兩類，如果林采緹蛇姬是「大」，那麼另一類就是「萌」。現今動漫作品女角大部份基本上都擁有「萌」的特質。要Cosplay這類角色，Coser本身不需擁有「驕」人身材，而是「嬌」小玲瓏。這位Cosplay雷姆的日本Cosplayer名字為クルミ．プラリネ，身高只有148cm，由她來扮演雙胞胎女僕妹妹最適合不過，另外她也Cosplay過《幼女戰記》的譚雅，同樣恰如其分。

女巨人＠《進擊的巨人》COSER：Alyson Tabbitha（美國）

女巨人＠《進擊的巨人》/Alyson Tabbitha（美國）

Cosplay並不是東南亞粉絲的專利，每年E3等外國大型展覽都能找到外國Cosplayer的身影，而且質素還非常高，像這位來自美國的Alyson Tabbitha，便被貫以「超級神還原」的程度，而且並不止神還原單一角色，而是多個角色，包括《Overwatch》的Widowmaker、《FF XIII》的Lightning，除了女角，男角她一樣勝任，像《幻海奇緣》的 Edward又或是《加勒比海盜》的Jack Sparrow，不過要數印象最深刻的一定是她扮演《進擊的巨人》的女巨人，加上拍攝效果，感覺很宏大。

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月野兔＠《美少女戰士》COSER：Evgenia Armanovna Medvedeva（俄羅斯）

月野兔＠《美少女戰士》/Evgenia Armanovna Medvedeva（俄羅斯）

這位並非普通Coser，而是曾在平昌冬奧獲得銀牌的俄羅斯花式滑冰選手Evgenia Armanovna Medvedeva，曾經以一身《美少女戰士》月野兔Cosplay表演滑冰而技驚四座。她對自己Cosplay表現有評價：「頭飾是我最滿意的地方！一開始我還擔心能否戴著這個頭飾在冰上進行跳躍動作，但經過幾次練習之後，竟然能非常順利地在冰上跳躍，當然由於頭髮特別長，跟正常的滑冰相比還是有些不同感受。」她還說過希望可以跟羽生结弦Cosplay禮服幪面俠共演滑冰，如果成真，相信不止她，全球女生都雀躍不已。

春麗＠《街頭霸王》COSER：袁合榮（中國）

春麗＠《街頭霸王》/袁合榮（中國）

香港曾出過一個非常頂呱呱的春麗，就是王晶拍攝的港產片《超級學校霸王》，由豆豆邱淑貞飾演，但由於沒有版權，因此其角色叫作春美，飾演其母親的苑瓊丹則叫作春黛，嚴格來說並不是真正的春麗Cosplay。要數最高還原度的春麗Cosplay，首選一定是近期來自中國的健美女醫袁合榮。拿過中國健美比賽季軍的她，曾說自己「腿太粗，屁股太大。」不知道她是以什麼作標準？但如果以原作春麗做標準就是100% Good Fit，成龍都輸給她。

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《超級學校霸王》中邱淑貞兩母女扮相也十分搞笑！