《模擬市民》神還原阿部寬！不能結婚的男人、羅馬浴場等造型激似

日本玩家うにうーに在Twitter上分享自己用《模擬市民4》完美重現人氣演員阿部寬的成果。

《模擬市民4》是EA發行歷史悠久的模擬遊戲系列，在遊戲中玩家可以發揮創造力自訂市民的外觀、行為和穿著，設計自己理想中的住家，並賦予模擬市民獨特的個性和職業。因此有些人會選擇自己喜歡的明星為背景設定，打造出現實沒有的生活體驗。

玩家うにうーに於3月8日，在推特分享自己的一系列努力成果，他將《模擬市民4》的角色打造成日本人氣男演員阿部寬。從圖片來看，虛擬角色和現實的阿部寬相似度極高。看看那個眼睛和眉毛，真的厲害！

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不僅如此，玩家うにうーに在服裝設計上也別有心裁，連阿部寬曾主演的《羅馬浴場》造型都有，而且在最後還為阿部寬加了一條引人遐思的設定：「一位不能結婚但是可以受孕的男人。」ｗｗｗｗ

只能說，用心玩遊戲，尤其是這種自訂性高的遊戲，都可以玩出自己的風格。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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