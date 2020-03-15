仁王2 攻略 前中期好用妖怪技能推介 夜刀神超屈機

【仁王2 攻略】PS4《NIOH 2》 已經推出，今集多了妖怪化和妖怪技能系統，令戰鬥和育成方向更多元化，以下介紹一些早至中期都實用的妖怪技能，適當運用下便能更容易過關。

夜刀神

目前為止是全遊戲最強的妖怪技能，已經不是強那麼簡單，根本不是同一個次元的力量，感覺就像是在戰國時代中使用飛機和坦克、非常屈機。

夜刀神的妖怪技是向前放出夜刀神，撞到牆時會反彈再衝撞敵人（最多反彈3次）。這招施法快，範圍大，妖力消耗量低，威力高（視乎命中次數可打2000以上）同時精力傷害更高，特別是在一對多或較窄的地型中，夜刀神一出就可一口氣擊倒所有敵人，然後自己逐個倒地追擊。人類敵人基本上一放就可打爆其精力，妖怪的話打不爆都多數可以扣一半，就算對Boss效果依然非常明顯。

唯一美中不足處是它屬於魂核Boss，早至中期沒有辦法取得更高等級的夜刀神魂核，而魂核等級代表其對角色自身的攻防加成，因此到遊戲第4~5章時就會因為等級低二圍不足而「焗住換」。但即使是如此牠已經會幫你渡過很多難關（像是一些狹窄空間內打兩三個敵人的時候...）

獨腳多良良

變成多良良以鐵鎚痛擊敵人，雖然憑依Cost和妖力消耗量也高，但是物有所值；首先牠可將人類敵人直接強制Down並馬上對其追擊，對部份Boss也有效（如雜賀孫一）。然後其精力傷害也很高，對妖怪敵人和妖怪Boss也可有效地減少其精力，加上起手快，用來削弱常闇中的敵人/Boss精力十分實用。最後是其攻擊落點處會生成一團地火，有一定機會令敵人直接陷入燃燒狀態，不夠的話也可以自己再補火藥彈或其他火屬攻擊。唯一要注意是牠的攻擊距離比你想像中要短，需要很接近敵人才能命中。

鬼火（各屬性）

可視為陰陽術的纏屬性符的強化版，效果是為武器施加鬼火的屬性，附送一記鬼火的衝撞攻擊。比陰陽術好的地方是施展動作快很多、不佔道具欄位，且沒有使用次數限制。用鬼火再配合自帶屬性的武器或淨纏符，很容易地令敵人陷入混沌狀態，面對強敵時很有幫助。

濡女

妖怪技是所有玩家相信都深痛惡絕的麻痺光線，電腦用來對付玩家時超級屈機，自己使用的話也頗實用，但不要期望會有濡女對付你時的強度。雖然大部份敵人都可以一次技能就麻痺，不過麻痺後攻擊一次就會解除，最好配合拔刀術等單發強力攻擊使用（記得繞背再打）。對Boss的話一次只能累積很少的麻痺值，不要期望可用來打Boss，不過道中仍然十分實用。

獨眼巨人

妖怪技是變身成獨眼巨人使出旋風拳，這招施展慢、硬直大，傷害也不是非常高（但不低），不過其精力傷害非常高，大部份敵人如果被打中全套妖怪技，就算打不爆精力都可打8~9成。主要是使用這類變身型的妖怪技時雖然會變身成妖怪，但並沒有無敵（有霸體和減傷，但如果被捕綁技捉到就會馬上解除+被打全套），用不好的話十分危險。但如果沒有更好的選擇時也不失為一個選擇。