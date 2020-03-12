PS4 仁王2新手入門攻略：重點系統及小技巧 武器及技能推薦（上）

動作遊戲迷引頸以待的「戰國版Dark Souls」《仁王2》已經推出，此作（其實是Team Ninja工作室開發的作品都）以高難度見稱，特別是對沒有玩過上一集的玩家來說大概會十分吃力，現在就送上一份新手入門指南，幫大家快速上手。

1. 初始武器選擇

玩家開始遊戲時可選擇兩款初始武器，分別給予玩家1點屬性（能力值）獎勵。但其實1點的獎勵無關痛癢，完全沒有需要因為數值來考慮；而且初始武器選擇也不影響後來可使用的武器，玩家隨時都可以更換其他武器，因此隨心選就可以。如果沒怎麼玩過仁王，可先試試不同武器的手感，哪款順手就選哪把。

至於新手應使用什麼武器、哪款比較強，只能說是風格各有不同，但強弱沒有明顯差距，什麼都可以玩。純以上手使用難易度分類的話：

較易使用：太刀、長槍、斧 中等難度：雙劍、旋棍、手斧、大太刀 較難使用：薙刀、鎖鐮

如果未接觸過仁王或魂系遊戲，十分推薦長槍和太刀，前者攻距長火力又不俗，可用射程剋制大部份敵人；後者則萬能之餘動作靈活又順手，太刀中段幾乎可對應仕何局面；而更重要是這兩種武器的攻擊力加成分別對應「體」和「心」兩種數值，也就是說玩家升級增加體和心，提升自己體力和精力的同時也會提升這些武器的威力。

2. 初始守護靈選擇

今集守護靈加入了「特性」，每隻守護靈都會是「猛」、「迅」或「幻」三種特性的其中一種。不同守護靈的特性會影響妖怪化形態的能力以及妖怪技能的性能，三種特色的效果分別詳細見另文說明：

PS4 仁王2攻略 妖怪化系統、妖怪特技及三種守護靈特性解說

由於守護靈特性和妖怪化都是今集新加的系統，強烈建議不論有沒有玩過上集，都應該在一開始選擇守護靈時玩一玩三隻守護靈的妖怪化操作教學。（除非你在之前Beta時已經玩熟了）

可放心的是雖然初始守護靈只能選一隻，不過隨著主線進度很快就可取得3種特性的守護靈。如果想遊戲輕鬆一點，建議初始選「猛」型的真神（兇悍猛狼），因為猛型的妖怪特技判定最輕鬆，在早至中期面對強敵和Boss時可減輕不少壓力。

3. 精力和殘心

精力和殘心可說是整個遊戲最重要的系統：遊戲中不論攻擊、防禦還是閃避都需要消耗精力值，而在仁王中，攻擊所消耗的精力比Dark Souls、Bloodborne還要多，往往砍個幾刀就用光精力了。相對地仁王就有著殘心系統：在攻擊完後一段短時間內精力條會快速填充（同時玩家角色身上會有藍光聚集作為提示），在精力條填充滿的時機（可藉由藍光全聚集在角色的時間或直接看著精力條來判斷）按下R1即可發動殘心回復精力。

大部份妖怪敵人都會放出「常世」區域，在該區域中玩家的精力回復會大為減慢，但只要在常世中使出完美殘心就可解除該片常世區域。小技巧是在常世中只斬一刀，然後發動完美殘心（完美殘心時機依所消耗的精力多少而定，消耗越小就來得越快，所以只斬一刀的話很快就可完美殘心），就可快速解除常世。

實際操作沒有想像中困難，只要經常保持「要殘心」的意識、多留意自己身上的藍光很快就能熟習。只是要注意如果被打敵人打中、或是攻擊被擋格的話殘心就會失效，不能回復精力了。同時即使是完美殘心，也是沒有辦法回復全部精力，打到一定程度還是需要等時間回復精力。

4. 點數分配

仁王也和Dark Souls、Bloodborne一樣有配點系統，但不用在配點上煩惱太多；除非你已事先計劃好如何培育你的角色，否則早至中期建議做「水桶人」，亦即是將能力值平衡提升。這是因為每個數值的回報都是遞減的，點數越高，之後再增加一點所提升的效果就越少：比如說50體和99體的角色，其HP不會相差一倍，而是可能僅差幾百。

感覺上（沒有實際測試數字）「體」的效果好像比前作減少了，稍為多點心（精力）和剛（負重）可能好些。

相對地，每種數值的頭十多點回報率最高，平均配點可令角色在各方玩都獲得不錯的加成。另外防具也會有點數需求，要達到指定點數才能發揮能力。反正早期裝備更換頻繁，平均配點可確保自己可使用當下最高等級的裝備、不論打到哪種武器都可馬上使用，令戰鬥更輕鬆。而玩家可隨時在鐵匠鋪購買「六道輪迴之書」來重新配點，到中後期點數多、技能熟練度高了之後可重新分配成自己理想的方式。

5. 早期推薦技能

上文已提到精力和殘心的重要性，因此和精力、殘心有關的技能都應該盡早點出來。詳情可見下文：

6. 技能採用熟練度 忍術、陰陽術都要Keep住練

上一集中忍者技能和陰陽術技能點只要提升忍和幻的數值就能獲得，今集就作出改動，忍者和陰陽術技能點主要靠使用相關道具（手裡劍之類）累積熟練度或在任務中拾取遺髮獲得，換言之就是要練才能拿到技能點。

就算你說你對忍術、陰陽術沒有興趣只想做全近戰玩家，也仍然需要練忍術和陰陽術；因為這兩個系統都有被動技能，對近戰攻擊也有不少幫助，最基本的就是連背刺都是忍者技能要學了才能使用。未拾到遺髮之前可以用火藥彈和御神水等來累積熟練度。

7. 更改遊戲設定遊玩更方便

在開始遊戲前可看看遊戲設定，有些頗為方便的功能，例如跳過已觀看的影片（刷關時很方便），以及顯示各量計和量表（HP、精力、妖力等）的數字。要不要開看各人喜好，不過個人認為妖力計的數字顯示很方便，可以更準確地知道自己有沒有足夠妖力來施放妖怪技能。

將「顯示妖力條數值」改成顯示就可看到數字。

最後有個頗重要的是「擊倒敵人後自動切換鎖定目標」，簡言之就是打倒一個敵人後不用再按一次R3來鎖定另一個敵人，視角也會自動切換至鎖定目標。這選項預設是關閉，但由於筆者玩Dark Souls和Bloodborne已習慣了此設定，因此筆者會打開此設定。個人認為自動切換較方便，但也有人很不慣一打倒敵人時視角突然切換，這方面就看各自習慣了。

更多新手入門攻略和小貼士請見下文：

PS4 仁王2新手入門攻略：重點系統及小技巧 武器及技能推薦（下）