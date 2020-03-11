【仁王2】日本武士刀裡的妖怪故事　啟發多個故事創作

戰國動作RPG遊戲《仁王2》快將發售，故事仍以妖怪橫行的日本為背景，當中有多位日本歷史名將登場，玩家這次扮演主角為人類與妖怪的混合體，並將與四處兜售「靈石」的商人木下藤吉郎(即後來的豐臣秀吉)一同展開一段冒險歷程。而《仁王》系列當中之妖怪元素，其實亦與日本傳統文化息息相關。與中國的妖怪傳說不同，日本的妖怪傳說經常與武術或武士文化交織，這次為大家談談日本妖怪文化與武術關係，文末也會分享小編試玩《仁王2》心得。

今次《仁王2》是前傳，故事時間設定在第一集的數十年前，所以亦設定妖怪量比《仁王》時更多。而日本當時所處的室町時代，正正是日本鬼怪文化大為流行的時代。日本自古便有源遠流長的妖怪文化傳統，民間亦有大量有關妖怪的傳說流傳，當中尤以平安至室町時代，妖怪故事為最多，亦有很多武人與妖怪的傳說。

(《仁王2》預告片)

(《仁王2》主角及登場歷史人物)

+ 3 + 2

在眾多妖怪傳說中，以天狗與日本武術文化的關係最深。日本「天狗」的名字應該來自於中國《山海經》等文獻，但與中國的「天狗」故事卻有不同發展。日本傳說天狗是由崇德天皇化身而成，早年以一頭老鷹形象現身，後來才變為有高高紅鼻子，手持團扇，身材高大並長有翅膀，穿起舊日的武士盔甲，配上武士刀和腳穿日式傳統高腳木屐。據說天狗隨身帶著蓑衣方便自己隨時隱身起來，並擺著一副不可一世的傲慢模樣，是一個亦正亦邪的傳說妖怪。

天狗傳說化為山神信仰

在佛教傳入後，日本出現以天狗為山神的傳說。天狗傳說融入了有山岳信仰的佛教宗派，如天台、真言密教兩宗。這些宗派重視在山野修行修道，認為天狗是住在深山，故而有很多在山上遇到天狗的傳說，鐮倉時代的《是害坊繪卷》便有天狗與天台宗僧侶的大戰。而在日本流行的「百鬼夜行」傳說中，天狗也是當中重要一員，傳說百鬼夜行之際，人類碰上他們會喪命，所以這個時候家家戶戶都避免夜歸，倘若遇到妖怪即要唸咒來驅趕他們。

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古代武士大多涉斬妖傳說

而據「冷兵器研究所」所報道，由於日本不少武士家族傳說，祖先大都參與了斬妖除魔的故事，為了紀念這個淵源，很多武士刀就在刀鐔上銘刻了傳說各種鬼怪，成為武士刀上重要的紋飾。以下這些刀鐔為例，便以百鬼夜行各種妖怪為題材。

上中下段的仁王

說回仁王，其中一個引起【武備志】興趣的，是遊戲中有很多武器可以選擇，而每一種武器都有上中下段的架式。不同於其他動作遊戲，一種武器通常只有一個預備架，仁王中同一個武器就有分上中下三段，不同的架式令其出招的手法亦有不同，如同現實使用兵器一樣。

只是，很多時出招的方法都與現實不一樣，還是令有兵器背景的人大感「錯愕」。例如槍術，如果放中段，也就是中平槍，第一種也是最主要的攻擊，必定是扎槍，也就是把槍刺出去。

但在仁王2的Demo中，槍的攻擊(不記得是第一還是第二記攻擊)有很多揮動的動作，結果明明已夠距離扎中對方，還要收槍再揮打，弄得被對面怪物士兵衝前攻擊，看到都覺得有點笨。

這種「問題」已經不是第一次出現，大概因為如果只是扎來扎去，畫面會不夠華麗吧。

