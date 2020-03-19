有村架純演雪代巴熱戀佐藤健《浪客劍心》真人版電影最終章

一套《戀愛可以持續到天長地久》佐藤健CHOK到全亞洲少女都春心蕩漾，與韓國玄彬並列男神之位。雖然劇集已大結局不過他主演的電影《浪客劍心 最終章 The Final／The Beginning》將於夏天上映，官方最新公布了女主角「雪代巴」由一線女星有村架純飾演，消息令粉絲雀躍。可是網民對於今次選角就有點微言……

【劍心女主角是有村架純！？】新型冠狀病毒（武漢肺炎、COVID-19）疫情未見緩和，好多人選擇在家煲劇消磨時間，其中日劇《戀愛可以持續到天長地久》是近期大熱，男主角佐藤健COOL爆撩妹演出，成功打動女性觀眾芳心，令原本不認識他的人都開始留意「佐藤健」三個字，而由他主演的漫改真人版電影《浪客劍心 最終章 The Final／The Beginning》隨著映期將近陸續有更多新消息，繼上次新田真劍佑之後演員陣再加碼，今次就帶來女神級的有村架純！

佐藤健近日成為亞洲女性熱捧的男神，相信對《浪客劍心》真人版新戲票房有極大幫助。

作為電影版大結局《浪客劍心 最終章 The Final／The Beginning》分兩集於7月及8月上映，跟著故事發展除了原班人馬外當然有新角色，而「復仇者」雪代緣就由新田真劍佑飾演，其姐姐「雪代巴」經過一輪猜想後最終花落有村架純，以演員級數來說也算是合理。雪代巴在原作中是非常重要的角色，她和男主角劍心相戀卻又互相傷害，最終也是悲劇收場，在「拔刀齋」的過去之中她是一個心結，也跟劍心臉上十字傷疤有莫大關係……

如果單從這張劇照來說有村架純也頗有雪代巴的氣質。

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雖然有村架純是當紅女星，不過雪代巴是一個「苦口苦面」的悲劇人物，加上有村架純出名面圓圓，由她演雪代巴似乎難以「神還原」，令網民對選角有所保留，到底最終效果如何？就要留待電影上映時看個究竟了。

亦有網民將漫畫版雪代巴修改成「有村架純」的樣子...（日劇之味FB Page）