《Moving Out胡鬧搬家》試玩版開放下載　Overcooked姐妹作玩拆屋

遊戲動漫
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GSE 發行、傑仕登代理的 4 人派對遊戲《Moving Out 胡鬧搬家》宣布，各試玩版本已在所有平台上開放予玩家免費下載。同時公開了最新發售日的中文預告。遊戲將於 2020 年 4 月 28 日在台灣、香港、日本及韓國的 PS4、Xbox One 及 Nintendo Switch 平台上發售盒裝版。

試玩版即日免費配信

想在發售日前搶先挑戰自己的搬運功夫的話，從即日起大家可以在 PlayStation Store（HK）、Xbox One 以及 Nintendo Switch E-Shop（Japan）中下載《Moving Out 胡鬧搬家》的試玩版，一試身手！

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《Moving Out 胡鬧搬家》是一款以各種「無厘頭」搬運方式為主題的動作解謎遊戲，玩家作為一名家具規劃與搬家的新人，在 Packmore 小鎮的大街小巷中，完成各種不同的搬運工作，向成為搬家達人而努力。玩家可以獨立承包商的身份接洽工作，又或可以跟最多 3 位朋友們組成一個 4 人小團隊，一起合作突破不同的難關；可別忘記，合作才是一件開心的事呢！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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