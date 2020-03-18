《Monster Hunter World》突發限時免費！ICEBORNE七折入坑好機會

Sony（SIET）今（18）日宣布，3 月 18 日（三）起至 4 月 21 日（二），PlayStation Plus（PS Plus）免費熱選遊戲將為會員提供《魔物獵人：世界》（Monster Hunter World、MHW）。PS Plus 會員可無限遊玩而無需額外支付任何費用。

《Monster Hunter World》（PS Store圖片）

＜免費下載期間＞2020 年 3 月 18 日(三)～4 月 21 日(二)＜適用對象＞在以上免費下載期間內為PS Plus會員的用戶。

※ 您可在會籍的有效期內免費下載本內容，並一直使用直至會籍終止。

※ PS Plus為付費會員服務。

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PS Plus 是以最多每月港幣48元的價格，為會員提供升級服務的會籍服務。會員服務包括無需額外付款亦可無限制遊玩的「免費熱選遊戲」、可與世界各國玩家對戰或合作遊玩的「多人線上遊玩」等豐富內容。除此以外，PS Plus 亦為會員提供精選遊戲及追加內容的獨家折扣優惠，以及其他會員專享的精彩內容！

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PS Store《魔物獵人世界：ICEBORNE》7 折優惠！

承接《魔物獵人：世界》結局的超大型擴充內容《魔物獵人世界：ICEBORNE》現正於PlayStation Store 以低至 7 折的優惠價港幣 219.1 元發售優惠期至 2020 年 3 月 31 日（二）。

《Monster Hunter World: ICEBORNE》（PS Store圖片）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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