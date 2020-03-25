《毎日♪衛宮家今天的晚餐》Fate系列料理冒險遊戲Switch推出！

Aniplex 預定於 2020 年在 Nintendo Switch 主機上推出，以人氣動畫《fate》衍生故事《衛宮家今天的晚餐》為題材的《毎日♪ 衛宮家今天的晚餐》（毎日♪ 衛宮さんちの今日のごはん，中文名暫稱），官方同樣釋出本作首波的 PV 宣傳影片讓玩家們欣賞，並預告本作將於 2020 年 5 月正式推出。

《毎日♪ 衛宮家今天的晚餐》為一款由原作者「TAa」擔任監修，以《fate》衍生故事《衛宮家今天的晚餐》為題材，讓玩家們與原作漫畫版．動畫版眾多《fate》人氣角色們一起來製作料理，體驗悠閒日常的料理製作廚房冒險遊戲。而且遊戲中除了原作漫畫版與動畫版登場的菜單外，還將會收錄由漫畫版．動畫版料理監修「只野まこと」專為這次遊戲版提供的原創菜單，加上原廠 Type-Moon 監修的遊戲版原創劇情故事，帶給玩家們不一樣的衛宮家休閒美味料理日常！

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而在這次官方所釋出的第一波宣傳影片方面，除了正式預告本作將於 2020 年 5 月發售，並收錄遊戲中簡單操作的各種料理動作實機展示外，也宣布將會收錄遠坂凜、間桐櫻等參與本次遊戲內的料理製作，更同步預告，本作將採用動畫版片尾主題歌創作者，日本音樂創作團體「三月のパンタシア（三月的Phantasia）」的新曲「たべてあげる」作為遊戲主題歌，喜歡「三月のパンタシ」音樂的粉絲們，現在就透過這次的 PV 趕快來聽聽這首主題歌優美的旋律吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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