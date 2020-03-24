《Re：從零開始的異世界生活》手遊年內登場　體驗動畫版外IF劇情

日本 Sega Games 宣布，預定於 2020年起在手機平台上推出首款以人氣電視動畫《Re：從零開始的異世界生活》為題材的官方授權手機遊戲《Re：從零開始的異世界生活》（Re:ゼロから始める異世界生活，名稱暫稱）登場。

《Re：從零開始的異世界生活》為小說家「長月達平」目前連載中的人氣輕小說，故事描述家裡蹲的主角「菜月昴」，在穿越來到異世界之後，如何活用自己每次死亡後都可以重新再來的「死亡回歸」能力，跨越無數絕望從死亡命運中開拓未來的精采冒險過程。除了小說外，相關動畫漫畫也都受到許多粉絲們喜愛，更預定於 2020 年 7 月推出第二季動畫。

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至於在這次的手機版方面，本作為動畫版首款官方授權手機遊戲，玩家們在遊戲中，將化身為原作主角「昴」，來體驗動畫版的故事劇情。而且在手機版中，還加入了「在原作動畫版那個時間點，如果做出別的選擇的話」的 IF 故事登場，讓玩家們透過這個 IF 劇情的命運分歧，體驗與動畫版截然不同的原創故事。

同時在手機版中，除了將會搭載由原作者「長月達平」完全監修的遊戲版原創新作故事登場，並將會邀請電視動畫版動畫公司 White Fox 來進行 OP 開頭動畫的製作外，玩家們還可以來收集原作中包括雷姆等在內的人氣角色們進行組隊，並培育養成自己的隊伍，來挑戰各種任務戰鬥，享受動畫版所有的全新冒險！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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