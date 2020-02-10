Monster Hunter手機新作《魔物獵人 RIDERS》公開角色魔物介紹

日本Capcom昨（7）日宣布，預計在2020年內於Android／iOS手機平台上推出旗下著名狩獵遊戲《魔物獵人》（Monster Hunter）系列的全新 RPG作品《魔物獵人 RIDERS》（モンスターハンター ライダーズ），公布上線時間點更改為2020年2月預定，並公開全新宣傳影片與部分角色和魔物介紹。

本作的故事背景設定在曾發生過「大厄災」的菲爾吉亞大陸上，當時有十名英勇驅逐龍的勇士們，被後人尊稱為「龍騎十傑」，他們成功從「大厄災」中拯救土地並與魔物們結下全新的緣分，經過了數百年，人類與魔物已經是共存共生的關係，來自黑暗的惡意將再次包圍這塊大地，獵人們將再次集結...。在遊戲內玩家將化身為獵人，與作為夥伴的魔物與龍一同奮鬥，可以收集系列作當中耳熟能詳的知名魔物，像是火龍、雷狼龍與雌火龍，透過養成跟收集，組成自己專屬的隊伍挑戰各種任務！

此次公開的角色介紹中公開了中立都市「拉克亞」（ラクア）與水之都市「艾爾．提．烏納」（エル．テ．ウーナ）的部分角色，包括與玩家一起進行魔物調查的搭檔「瑪莉」（マリィ，CV：Lynn）、在水之都市代替生病的父親擔任首長的「哈爾西昂」（ハルシオン，CV：斉藤壮馬），而魔物方面除了耳熟能詳的火龍、雷狼龍以外，在《魔物獵人 3》首次登場的海龍與冰牙龍、以及白兔獸都會在本作登場，各位獵人與期待本作的玩家們敬請持續追蹤後續相關報導！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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