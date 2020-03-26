刀劍神域Alicization War of Underworld　最終章PV公開有新畫面

電視動畫《刀劍神域 Alicization：War of Underworld》公開了最終章 PV，同時也發表擔任片尾曲演唱的是歌手藍井艾露，裏世界大長篇的最終章將在 4 月開始播出。

最終章 PV 從第一季度開始回顧，更加上了許多將開播的新章畫面，亞絲娜與其他現實朋友們的努力總算求得許多援兵，但最重要的是桐人還沒有醒過來。在詩乃、莉法、西莉卡、莉茲以及亞絲娜和愛莉絲的呼喚之下，何時才能扭轉戰局？！這次 PV 中所搭配的主題歌曲也是首次曝光，由 ReoNa 演唱的「ANIMA」與具有壓倒性魄力的決戰影像，也讓粉絲們更加期待新章播出。

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《刀劍神域 Alicizetion：War of Underworld》將於 4 月 25 日首播第 13 集，在本篇播出之前的兩週，4 月 11 日將播出特別節目，4 月 18 日將播出總集篇。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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