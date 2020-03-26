高達 閃光之凱薩衛 電影主角「不孝子」換聲優 高達迷又起爭議

高達新電影《閃光之凱薩衛》原定3月24日舉行的見面會因武漢肺災（新冠肺炎，新型冠狀病毒，COVID-19）取消，同日改以全球直播網上發布，有「不孝子」污名的主角凱薩衛，將由小野賢章聲演，由於跟《馬沙之反擊》中聲演凱薩衛的佐佐木望，引發部份高達迷不滿。

3位主要角色之聲優（左起）：諏訪部順一／聯邦軍官Kenneth、小野賢章／凱薩衛、上田麗奈／女主角Gigi。（gundam info 圖片）

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出席發布會嘉賓，上排為負責主題曲的樂團[Alexandros]，中排為3位主角，下排右起馬沙（池田秀一）、阿寶（古谷徹）已鐵定在電影中演出，估計是回憶吧，不要幻想他們未死。

下排右起馬沙（池田秀一）、阿寶（古谷徹）已鐵定在電影中演出。（gundam info 圖片）

為何易角？

高達眾多主角，除非如林友德、馬西因原配音員逝世，或是一些角色童年、青年版本由不同人聲演，一般都未試過換人再配。問題正是，23年前的佐佐木望配的是13歲的凱薩衛，那當年為何沒有人投訴，應該沿用《Z高達》內童年版凱薩衛的聲優花井康子？

其實男配角也換了人

而且，另一要角簡尼斯，在G－Gen F（立木文彦 聲演）、Sunrise英雄譚（大塚明夫 聲演）都由不同聲音配音，為何不投訴沒找蛇叔配？

反對派也有道理

就算筆者自己不反對換人配音，也能理解佐佐木望支持者的反感；首先，佐佐木先生是一個非常資深的配音員，曾聲演《AKIRA》鐵雄、《幽遊白書》幽助、《網王》亞久津仁。 過去，絕大部份《高達》及《機戰》遊戲的凱薩衛都沿用他的聲音，換人好不尊重佐佐木望這位知名聲優。

有說佐佐木望變了聲所以換人，其實又有點多餘，其實《Z高達》主角加美尤的配音員飛田展男，在2005年配劇場版時已表示自己聲線已變，為嘉美尤配音已很吃力，SUNRISE都不會換人吧。

《Z高達》主角加美尤的配音員飛田展男，也曾在05年新劇場版的訪問中提過，因變聲且很久未演過，配得相當吃力。

他並不「敗家」

我們不再去考慮一些無從得知真相的「內部原因」，試從劇情方面想想《閃光之凱薩衛》電影是否有需要易角吧。正式來說，《閃光之凱薩衛》本身是小說版《馬沙的反擊 貝積嘉的孩子》那個世界觀的續集，小說中的凱薩衛性格行為都不像電影版那麼中二病，無數看過原作的高達迷都指出，《閃光之凱薩衛》中他絕非「不孝仔」更非「敗家仔」，說不定是想強調這是另一個凱薩衛才換人配。

問題來了，正如筆者的朋友所說，如果Sunrise一開始強調新作跟舊《馬反》電影無關，那易角還說得通，但他們為了令新作有「賣點」，提到新電影繼承自更改劇本後的《馬沙之反擊》電影，活動又請到寶少、馬沙兩位經典角色聲優，強調主角融合了兩位前輩的特點，但凱薩衛連聲都更換，承繼個屁呀?

配合作品整體氛圍選角

總結各種見解，筆者都覺得模稜兩可。總而言之，我們不能因為對易角反感而對小野賢章不公平。以下直播中有電影第2條新預告，當中MS戰鬥場面不多，反而更像一部間諜片，或者先看看小野賢章表現如何，可能會明白監製為何要「易角」。