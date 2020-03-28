【慎入】《動物之森》無人島殺人事件！拎起斧頭變血腥恐怖Game

（動物之森）Nintendo Switch《集合啦！動物森友會》在 3 月 20 日正式發售後，讓許多島民登上一無所有的無人島展開與動物朋友的溫馨生活，不過在歐美玩家的看法與創意下，這款暖心遊戲呈現出了另一種恐怖電影的情境。

像是玩家使用斧頭來砍伐樹木取得物資，但是島民使用斧頭的樣貌，搭配遊戲照相機反而可以拍出 B 級恐怖片中出現的持斧殺人魔頭。許多島民到別的島嶼拜訪時也喜歡用斧頭互相砍殺來打招呼。

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隨著島民的開拓進度，玩家更會取得手機內的「我的設計」功能，這項設計不只是可以讓玩家自由揮灑創作，更可以將創作鋪在地上、島民的臉部彩繪，因此只需要點綴紅色的墨跡，實際在環境中看起來就像是命案現場的血跡，刺激了大量血腥創作。

原先在歐美就有極大人氣的《動物之森》系列。隨著新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在歐美大流行《集合啦！動物森友會》的銷售量只會更高，根據 GamesIndustry.biz 報導指出，《集合啦！動物森友會》在英國首週實體版銷量就突破了過往系列作的的首週銷量總和，這還不包括數位版的銷量統計。如果你正因為擔憂新冠肺炎疫情而不想出門，那就買一張前往無人島的機票，在荒島上雖然一無所有，但卻無所不能。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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