《動物之森》被動物保護團體指虐待動物　遊戲內不應釣魚、捉蟲等

連在遊戲內釣魚抓蟲都會被投訴?任天堂 Nintendo Switch 主機人氣作《集合啦!動物森友會》(動物之森)自 3 月 20 日推出以來,就因為主打無人島生活的豐富遊戲性與社群性吸引許多玩家,甚至還有玩家透過遊戲舉辦因新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)而中止的婚禮而引起話題;但如今,也同樣因為遊戲中「釣魚」、「採集昆蟲」等內容,而遭到動物保護團體 PETA 申訴抗議!

動物保護團體 PETA(People for the Ethical Treatment of Animals)於 3 月 25 日公開一篇名為「「PETA's Vegan Guide to 'Animal Crossing: New Horizons'」(PETA的《集合啦!動物森友會》維根導引)文章。所謂的維根,指的是盡可能排除對動物的剝削與虐待(如食用動物或動物身上部分,如奶製品、蛋、蜂蜜等等,或是購買動物或傷害動物的消費行為,並避免使用來自動物或會造成動物痛苦的產品,如皮革、羽絨、經動物實驗之產品等等)。

而 PETA 之所以會提起這篇導引,便是因為《集合啦!動物森友會》本身的遊戲性。在遊戲中,在無人島生活的玩家們,可以收集各種素材(如釣魚、採集昆蟲、砍樹等)來經營建造自己的住家與村子。而 PETA 表示,釣魚這件事,不只違反維根主義,在現實也是不該有的行動,因此在遊戲內也不應該有這樣的內容出現。雖然說遊戲內的魚不會感到疼痛,但由於釣魚這件事情本身對生物與地球就是有害行為,因此人們不該剝奪魚的權利,也應該放棄將魚捐獻給博物館的這種行為與說法。

至於在遊戲內的「昆蟲採集」方面,PETA 同樣認為,玩家們在遊戲中把居住在島上的各種昆蟲全部抓起來,然後捐贈給博物館,並從 NPC 那裡獲得稱讚的這種行為,也是不應該鼓勵的做法。PETA 認為,將生物關在水槽或盒子裡展示給人看這件事情本身就很奇怪,應該讓這些昆蟲回歸自然才是正確做法。

而 PETA 針對的內容其實不只如此,例如他們認為埋在海邊的浅蜊,雖然不知道會不會有痛覺,但對生態系卻有重要的影響,因此玩家們在遊戲中也不應隨意捕捉。同時他們也對遊戲中捕捉寄居蟹的時候,玩家角色對寄居蟹所說的「宅在家裡不行」這樣的對話表達不滿。

PETA 認為,寄居蟹如果在自然環境生存,可以存活超過 30 年以上。而讓貍克借貸給玩家們這點也很怪,因為貍克們過去曾因為皮毛而受到頻繁獵殺,遭到極大的傷害,如今讓貍克來作借貸鼓勵玩家們捕捉動物,會給人不好的示範。

而如果照 PETA 的說法,玩家們在遊戲內不能進行任何跟動物昆蟲有關的採集捕捉,那麼玩家們在遊戲中還能做什麼?PETA 認為,玩家們可以照著遊戲中的獎勵來體驗,例如從維根主義來說,玩家們可以種植果樹來食用,並透過服用果實來提升力量,還可以在星空下演奏音樂等等,不見得一定要去加害這些遊戲內登場動物才能享受遊戲趣味。

但 PETA 這樣的批判與作法,勢必會對玩家們的遊戲體驗造成影響,畢竟遊戲內本來就有開放預設可以讓玩家們來做捕魚與採集昆蟲等這些事情,如果因為傷害動物的理由而限制玩家不能做,不但對玩家們本身的遊戲進度會有所影響,連帶勢必也會減少許多遊戲趣味。

PETA 認為,其實最大關鍵,在於《集合啦!動物森友會》本身造成玩家「人類比其他生物優秀」的誤解,為了繁榮而去壓榨特定生物才是最大問題,但也承認遊戲中能讓玩家接觸動物,與動物進行交流,這也是遊戲優點所在。而究竟想要怎樣體驗遊戲,度過玩家自己的無人島生活,最終決定權還是在玩家自己身上!

