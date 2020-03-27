【動物之森／動物森友會】遊戲太現實不適合兒童？網民：黑暗到爆

Nintendo Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）近期掀起熱潮，可愛的風格讓不少網友直接入坑。不過就有網友發現，這根本就是一款超黑暗的硬派寫實遊戲！

任天堂在Switch平台推出的遊戲《集合啦！動物森友會》上市前就引起熱議，在新型冠狀病毒(COVID-19，俗稱武漢肺炎)疫情期間，不少人因為在家不出門，也讓此款遊戲熱度爆棚。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢分析，可以發現從遊戲上市前一星期3月13日到現在，這款遊戲的網路聲量就有27258筆。

《集合啦！動物森友會》3月20日上市後，就開始引起熱潮 （Dailyview授權使用）

聲量的高峰則是23日，遊戲上市後的第一個假日，已經有不少網紅、遊戲實況主開始開直播分享，不少遊戲平台也開始被森友會的攻略、發問洗版，當天就有5915筆。遊戲爆紅也讓網友在PTT發文表示：「動物森林是讓小朋友提早看到黑暗面嗎？」，讓不少網友熱烈回應。

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該名網友表示，《動物森友會》看起來是一款跟森林小動物快樂過生活的遊戲，好像很適合和小朋友一起玩，結果一進遊戲後發現，明明說是來度假的，但島上什麼都要錢！三隻建商(奸商)狸貓掌控全島的房地產和物流，玩家買房後發現太小只能找狸貓擴建，房貸越貸越大筆，只好在島上拼命賺錢還房貸。住久了甚至嫌鄰居動物太醜，就把人家霸凌到搬家，只為了讓長得更可愛的動物搬進來，根本是整個社會黑暗面。原PO更傻眼直呼：「這到底是啥遊戲？適合小朋友嗎？」

▼▼▼即睇網民點回應▼▼▼

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還有網友點出遊戲中更多的黑暗現實面：「還要學會去別座島掠奪資源，掠奪後還得走私回來給這三隻賤畜換錢」、「抓特殊動物跟當山老鼠賺錢」、「這個架構跟帝愛的地下勞動場一樣啊！一直讓你貸款還不完，還弄出自己的貨幣來控制你的行動，他們自己開商店還要你捐東西讓他賺你的錢，想外出還要買一日外出券。」

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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