《Final Fantasy VII Remake》公開登場人物及戰鬥系統最新畫面

Square Enix預定於2020年3月3日在北美／歐洲／日本／亞洲（中國除外）等地區PS4主機上同步推出，定價8,980日圓，台灣繁體中文版也將會同步上市的人氣RPG《FF》系列七代最新重製版《Final Fantasy VII Remake》，官方特地公開有關本作角色與戰鬥系統的最新情報要給玩家們知道！

故事背景

在本作故事背景方面，將會從巨大企業神羅公司利用從星球上吸收的生命能源「魔晄」建立起有著八個魔晄爐的階級都市「米德加」做為舞台，由於神羅不斷吸收星球生命作為「魔晄」能源來源，因此而與立志守護星球的反神羅組織「Avalanche 雪崩（アバランチ）」產生激烈衝突。身為原神羅菁英戰士「Soldier」的主角克勞德，也以雪崩的傭兵身分參與這次的「一號魔晄爐爆破作戰（壱番魔晄炉爆破作戦）」作戰，並在魔晄爐爆炸的餘響中，在八號街與一名賣花的少女相遇——

（《Final Fantasy VII Remake》新主視覺美術圖。）

點圖看重製版登場人物▼▼▼

戰鬥

在本次戰鬥中，採用《FF》系列玩家們熟悉，可以隨著時間經過與角色行動來累積「ATB」行動量表，當量表滿後即可選擇使用「技能／魔法／道具」等各種指令的即時指令戰鬥，搭配直覺式的動作操作，演變成具有高戰略性的動作戰鬥系統。而為了讓不熟悉系列的玩家們能有更多思考時間，因此在本次戰鬥中也依然搭載了在戰鬥時開啟指令選單後，時間經過會變慢的「等待模式」，讓玩家們可以好好思考自己所要採取的指令與道具選擇。

蒂法．洛克哈特（《Final Fantasy VII Remake》遊戲畫面）

另外在本次遊戲中，為了加快戰鬥節奏，增加更豐富的動作演出，因此也加入了可以將指令登錄在對應按鍵上作為快速鍵操作的登錄功能，讓玩家們在戰鬥時不用開啟指令選單，而可以直接把自己常用的技能登錄在對應的快速鍵按鍵上來直接即時發動使用，享受有如動作遊戲那樣的無縫戰鬥樂趣！

巴雷特．華勒斯（《Final Fantasy VII Remake》遊戲畫面）

除此之外，在這次敵人的HP量表下方，還有一條「Burst」力竭量表存在，當玩家們給予敵人攻擊後，這個量表就會不斷上升，一旦達到最大值，敵人就會進入「Burst」力竭狀態，這時候敵人不但將會無法行動，此時受到的傷害也會比平常更多，玩家們可以活用技能快速累積敵人這個量表，作為自己挑戰強敵的戰略考量之一！

在這次敵人的HP量表下方，還有一條「Burst」力竭量表存在。（《Final Fantasy VII Remake》遊戲畫面）

夥伴指令

在這次遊戲裡，玩家們所操作的角色以外，其他夥伴都會由AI進行控制，玩家們可以在戰鬥中透過方向鍵來進行操作角色的切換，或是利用「L2、R2」鈕來開啟夥伴的指令選單，對夥伴下達各種戰鬥指令的操作指示。

玩家們可以在戰鬥中透過方向鍵來進行操作角色的切換。（《Final Fantasy VII Remake》遊戲畫面）

Limit Break極限爆發（リミットブレイク）

當玩家們受到敵人攻擊時，角色的Limit極限量表就會開始累積，一旦累積全滿，即可發動各式各樣各角色各自專屬的超強力Limit Skills極限技，給予敵人強烈的重大傷害！

Materia 魔晶石（マテリア）

所謂魔晶石，是可以裝備在武器或防具上，藉此讓角色使用各種魔法等技能的道具。在遊戲中，除了能施展各種魔法的魔法魔晶石之外，還有可以使用各種技能的指令魔晶石，或是能叫出召喚獸的召喚魔晶石與獨立魔晶石等各種類型，玩家們可以依照自己的需求進行安裝自訂，藉此也讓各種戰鬥的戰略性更具變化！

Materia魔晶石（《Final Fantasy VII Remake》遊戲畫面）

點圖看魔晶石介紹▼▼▼

召喚獸

當玩家們裝備召喚魔晶石之後，即可在戰鬥中累積召喚量表來叫出這些召喚獸參戰！附帶一提，教出來的召喚獸會自動進行戰鬥，並在歸還時放出強力的必殺技。

伊弗利特（Ifit／イフリート）

火炎召喚獸，有著猙獰的魔人姿態，雖然是會毫不留情燒盡一切的恐怖存在，但加入我方後將成為可靠的夥伴。

召喚獸「伊弗利特」（《Final Fantasy VII Remake》宣傳圖片）

米德加遊戲舞台「第柒區貧民區」（七番街スラム）

位於米德加下層的貧民區，是利用米德加建造時產生的廢棄材料製作出來的建築群，玩家們在此將會以蒂法工作的酒館「Seventh Heaven」（セブンスヘブン）與巴雷特的警備隊所組成的「初心者之館」（初心者の館）等設施為中心，展開充滿活力的交流互動。

玩家們將會以蒂法工作的酒館「Seventh Heaven」與巴雷特的警備隊所組成的「初心者之館」等設施為中心。（《Final Fantasy VII Remake》遊戲畫面）

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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